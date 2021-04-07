В Ростовской области застрявшая в грязи скорая помощь опоздала к умирающему пациенту. Видео © Соцсети

В хуторе Родники Кагальницкого района Ростовской области местный житель умер, так и не дождавшись бригады скорой помощи. Дело в том, что автомобиль врачей по пути на вызов застрял в грязи, а объездной дороги попросту нет. Видео с места инцидента разлетелось по местным пабликам в соцсетях.

По данным издания "Блокнот Ростов", трагедия произошла в минувший вторник, 6 апреля, всего в пятидесяти километрах от донской столицы. В тот день у пожилого мужчины поднялось давление и родственники вызвали скорую помощь. Однако врачи не успели доехать до пациента из-за ужаснейшего состояния дороги. Автомобиль медиков пришлось эвакуировать с помощью трактора. На весь процесс ушло более трёх часов, в итоге мужчина скончался дома.

Добавим, что благодаря общественному резонансу правоохранители заинтересовались данным видео и начали доследственную проверку.

"По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение", — уточнили в СУ СК по Ростовской области.

А ранее похожий случай произошёл под Вологдой. Там машина скорой помощи тоже застряла в грязи. Фельдшеру пришлось идти пешком километр, чтобы помочь больному. Чуть позже местный врач рассказала Лайфу, что произошедший случай уже не первый. По её словам, "бездорожье везде, а ремонтировать никто не будет, потому что жителей мало".

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