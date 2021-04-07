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Российский МИД обвинил НАТО в наращивании присутствия на Украине и в Чёрном море

По словам Марии Захаровой, в последнее время значительно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств в Незалежной вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе. В частности, используются различные летательные аппараты и радиоэлектронные средства.

7 апреля 2021, 16:58
<p>Фото © <a href="https://vk.com/mid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба МИД России</a></p>

Фото © Пресс-служба МИД России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что вооружённые силы НАТО наращивают своё присутствие и активность на Украине и в Чёрном море в непосредственной близости от границ РФ.

"Существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств", — говорится в её комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

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При этом Захарова подчеркнула, что заявления Киева и стран Запада о "вине России" в эскалации напряжённости в Донбассе являются дезинформацией, призванной отвлечь внимание от военных намерений Киева в Донбассе. Кроме того, представитель МИД РФ в очередной раз призвала Украину и страны альянса прекратить "доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Незалежной в НАТО единственным путём к окончанию войны в Донбассе. Кроме того, он призвал страны – участницы альянса усиливать военное присутствие в Черноморском регионе. В Вашингтоне в ответ заявили, что не против видеть Украину членом альянса, вот только решение о вступлении Незалежной в НАТО будут принимать все страны-участницы, а не только США.

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Также пресс-служба Минобороны Украины заявила, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией. "В случае эскалации "российской агрессии" Штаты не оставят Украину наедине с РФ", — отметили в украинском оборонном ведомстве. В Совете Федерации назвали эти заявления очередной провокацией: по мнению российских сенаторов, подобными выпадами Незалежная попросту хочет придать себе больший политический вес.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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