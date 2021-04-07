"Мир изменился": В Совфеде напомнили США, что стратегия их глобального превосходства ушла в прошлое

В Совете Федерации отреагировали на призывы США к России вернуться к соблюдению Договора об открытом небе (ДОН). По словам сенатора Игоря Морозова, эти заявления являются какой-то насмешкой или отражают полное непонимание существующих реальностей со стороны Вашингтона.

"Договор по открытому небу носит межгосударственный характер и охватывает достаточно большое количество стран. Американцы, выйдя из него, поставили Россию перед фактом, что его соблюдать с нашей стороны просто невозможно, поскольку другие члены НАТО имеют возможность летать над Россией, и, что совершенно понятно, всегда они будут давать информацию своему старшему брату — США. Поэтому соблюдение этого договора со стороны России носит ущербный характер", — объясняет собеседник Лайфа.

По мнению сенатора, МИД стоит ещё раз заявить позицию России, напомнив западным коллегам, что время однополярного мира давно прошло. Да и в целом время, когда Вашингтон мог навязывать мировому сообществу свои преференции, осталось позади.

"Стратегия глобального превосходства США ушла в прошлое. Президент Байден должен это принять за основу своей политики на международной арене. Сегодня Вашингтон уже не может диктовать свои условия и выставлять американские приоритеты в основу нового мира порядка. Мир изменился", — заключил он.

Напомним, в январе 2021 года Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия запускает процедуру выхода из Договора по открытому небу. В ведомстве напомнили, что после того, как в ноябре 2020 года из договора вышли США, российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от американских партнёров не получила.

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