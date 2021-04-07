Отец вынес малышей из огня, но спасти их не удалось: четыре человека погибли в страшном пожаре в Якутии — видео
Среди жертв трагедии — мать ребят и женщина из соседней квартиры. В настоящее время возгорание уже локализовано на площади 800 квадратов.
Фото © LIFE
Два взрослых человека и двое детей погибли в селе Чапаеве в Якутии. Как стало известно Лайфу, там загорелась одна из квартир в 27-квартирном доме на улице Савина.
Возгорание удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. По данным источника Лайфа, в огне погибли мать и двое её детей (2017 и 2018 года рождения), а также женщина из соседней квартиры. Отец детей вынес малышей из горящей квартиры, но спасти их не удалось. Сам мужчина не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
А 2 апреля пожар произошёл в здании благовещенского кардиоцентра. При этом одна бригада врачей отказалась покинуть горящую клинику и продолжила оперировать пациента. В это время спасатели ликвидировали возгорание и вместе с оставшимся медперсоналом эвакуировали больных. Как стало известно позднее, благовещенских медиков представят к награде.
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