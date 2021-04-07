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На Алтае произошло жуткое ДТП с лесовозом в стиле "Пункта назначения" — видео

Выпавшие из кузова брёвна раскидало по трассе, была создана угроза для участников движения. Информация о пострадавших выясняется.

7 апреля 2021, 16:23

Видео © "ВКонтакте"

Авария в стиле американских триллеров произошла на объездной дороге в пригороде Бийска Алтайского края и попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как лесовоз растерял часть прицепа, пытаясь вписаться в крутой поворот, а выпавшие брёвна раскидало по трассе, совсем как в "Пункте назначения". Одно из них вылетело на соседнюю полосу и попало под колёса проезжающего грузовика, отчего тот съехал в кювет.

Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших сейчас выясняются.

ДТП как в "Пункте назначения" произошло на трассе под Москвой — видео

ДТП как в "Пункте назначения" произошло на трассе под Москвой — видео

Напомним, одним из самых кровавых сюжетов второй части фильма "Пункт назначения" (2003) была сцена с брёвнами: на лесовозе порвалась цепь, отчего длинные и тяжёлые брусья рассыпались по шоссе, насквозь прошивая попутные автомобили.

Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Красноярском крае грузовая фура столкнулась с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии погибли три человека.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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