На Алтае произошло жуткое ДТП с лесовозом в стиле "Пункта назначения" — видео

Авария в стиле американских триллеров произошла на объездной дороге в пригороде Бийска Алтайского края и попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как лесовоз растерял часть прицепа, пытаясь вписаться в крутой поворот, а выпавшие брёвна раскидало по трассе, совсем как в "Пункте назначения". Одно из них вылетело на соседнюю полосу и попало под колёса проезжающего грузовика, отчего тот съехал в кювет.