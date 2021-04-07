В Брянске задержаны 18 участников ОПГ, за деньги выдававших из морга тела умерших

В Брянске задержаны 18 участников преступной группы, включая заведующего патолого-анатомическим отделением Брянской областной больницы № 1. Их подозревают в мошенничеств, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года злоумышленники, в число которых входили работники отделения и жители области, обманули более 80 граждан, обещая им ускоренную выдачу тел умерших в обмен на деньги. Всего таким образом они получили более 400 000 рублей.

Вопрос об избрании меры пресечения решается. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

А ранее губернатор Алтайского края уволил высокопоставленную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве на 14 миллионов рублей. По данным следствия, она вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году предоставила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения.

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