В Брянске задержаны 18 участников ОПГ, за деньги выдававших из морга тела умерших
Злоумышленники сумели ввести в заблуждение местных жителей и выманить у них 400 тысяч рублей.
Фото © Следственный комитет Российской Федерации
В Брянске задержаны 18 участников преступной группы, включая заведующего патолого-анатомическим отделением Брянской областной больницы № 1. Их подозревают в мошенничеств, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года злоумышленники, в число которых входили работники отделения и жители области, обманули более 80 граждан, обещая им ускоренную выдачу тел умерших в обмен на деньги. Всего таким образом они получили более 400 000 рублей.
Вопрос об избрании меры пресечения решается. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.
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А ранее губернатор Алтайского края уволил высокопоставленную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве на 14 миллионов рублей. По данным следствия, она вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году предоставила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения.
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