Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Брянске задержаны 18 участников ОПГ, за деньги выдававших из морга тела умерших

Злоумышленники сумели ввести в заблуждение местных жителей и выманить у них 400 тысяч рублей.

7 апреля 2021, 16:12

Фото © Следственный комитет Российской Федерации

В Брянске задержаны 18 участников преступной группы, включая заведующего патолого-анатомическим отделением Брянской областной больницы № 1. Их подозревают в мошенничеств, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

По версии следствия, с декабря 2020 года по январь 2021 года злоумышленники, в число которых входили работники отделения и жители области, обманули более 80 граждан, обещая им ускоренную выдачу тел умерших в обмен на деньги. Всего таким образом они получили более 400 000 рублей.

Вопрос об избрании меры пресечения решается. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Квартиры, дома, земельные участки: Генпрокуратура потребовала конфисковать 268 объектов недвижимости экс-прокурора Раменского

Квартиры, дома, земельные участки: Генпрокуратура потребовала конфисковать 268 объектов недвижимости экс-прокурора Раменского

А ранее губернатор Алтайского края уволил высокопоставленную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве на 14 миллионов рублей. По данным следствия, она вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году предоставила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Брянске блогера оштрафовали на миллион рублей за клевету на ветерана Великой Отечественной

вчера в 14:05

"Плотные лёгкие и сердце как мешочек". Патологоанатом рассказал, как меняются органы умерших от коронавируса

5 ноября, 04:32

Девушка-инвалид попросила полицейского помочь с работой, но вместо этого он надругался над ней прямо в участке

сегодня в 15:46

Суд оштрафовал "Радио Свобода" на сумму более 70 млн рублей

сегодня в 15:59

Эксперты назвали неожиданное преимущество электронного сертификата о вакцинации

сегодня в 15:36

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1