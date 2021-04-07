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Скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани — видео момента ДТП

По предварительной информации, водитель легкового авто не пропустил медицинскую машину. Пострадало четыре человека.

7 апреля 2021, 16:38

Скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани. Видео © Соцсети

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на дороге в городе Тимашёвске Краснодарского края. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения и был опубликован в соцсетях.

Как стало известно Лайфу, пострадало четыре человека: водитель скорой, фельдшер, пациентка и её сопровождающая. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не пропустил скорую.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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