Скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани — видео момента ДТП

Скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани. Видео © Соцсети

Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на дороге в городе Тимашёвске Краснодарского края. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения и был опубликован в соцсетях.

Как стало известно Лайфу, пострадало четыре человека: водитель скорой, фельдшер, пациентка и её сопровождающая. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не пропустил скорую.

Ранее три человека стали жертвами страшного ДТП с каршерингом в Самаре. Водитель протаранил скорую и влетел в дом.

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