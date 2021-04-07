Скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани — видео момента ДТП
По предварительной информации, водитель легкового авто не пропустил медицинскую машину. Пострадало четыре человека.
Скорая перевернулась после жёсткого столкновения с легковушкой на Кубани. Видео © Соцсети
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись на дороге в городе Тимашёвске Краснодарского края. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения и был опубликован в соцсетях.
Как стало известно Лайфу, пострадало четыре человека: водитель скорой, фельдшер, пациентка и её сопровождающая. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки не пропустил скорую.
Ранее три человека стали жертвами страшного ДТП с каршерингом в Самаре. Водитель протаранил скорую и влетел в дом.
Выбор редакции
Плюс ещё одна фобия: в автосервисе в Сочи машина упала с подъёмника, едва не придавив людей — видео
На Алтае произошло жуткое ДТП с лесовозом в стиле "Пункта назначения" — видео
В Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль — видео
Блогер Савин назвал имя главного тренера ФК "Красава"
"Когда была грудь": Кристина Асмус показала архивное фото без нижнего белья
Комментариев: 0