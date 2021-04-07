Патрушев обвинил США в разработке биооружия у границ России

Есть веские основания считать, что в американских лабораториях по всему миру и, в частности, вблизи российских границ, идёт разработка биологического оружия. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным учёным разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями", — сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту" и добавил, что власти этих стран понятия не имеют, что на самом деле происходит в лабораториях.

По словам секретаря Совбеза, в районах, где расположены американские лаборатории, фиксируются вспышки нехарактерных для этих мест заболеваний.

В прошлом году Россия уже заявляла: в биолабораториях США проводятся опасные эксперименты. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич указал, что Москва последние годы регулярно ставила вопрос об иностранной военно-биологической активности в Грузии, прежде всего на базе центра им. Р. Лугара в посёлке Алексеевка под Тбилиси. Также свыше десяти схожих по назначению объектов действуют и на территории Украины.

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