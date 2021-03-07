Как США обвинили СССР в использовании смертельного биооружия, а это оказался пчелиный помёт

Оглавление Грибной дождь Что-то не сходится Это просто комедия Так что же всё-таки произошло?

В марте 1978 года, вскоре после вторжения Вьетнама в Камбоджу, мировые СМИ сообщили о необычном явлении, которое назвали "жёлтым дождём". Попавшие под его воздействие падали наземь, начинали биться в судорогах, из носа и ушей этих людей текла кровь. Заканчивалось всё слепотой и смертью. Само вещество якобы распылялось с самолётов.

Правда, источник этих новостей был сомнителен. История с "жёлтым дождём" была известна со слов красных кхмеров, которые ранее отметились безумным геноцидом и за пару лет правления вернули относительно развитую азиатскую страну в каменный век.

Однако три года спустя она получила продолжение. Государственный секретарь США Александр Хейг на специально созванной пресс-конференции объявил, что США располагают неоспоримыми доказательствами того, что СССР (поддерживавший Вьетнам) применял в Камбодже и Лаосе секретное биологическое оружие невиданной смертности. Его жертвами стали тысячи антивьетнамских повстанцев из числа кхмеров и хмонгов, а также мирных жителей региона.

Грибной дождь

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СССР, разумеется, отрицал эти обвинения, назвав их чудовищной ложью и напомнив, что это США применяли токсичные дефолианты во время вьетнамской войны. Однако уровень, на котором были выдвинуты обвинения, был настолько серьёзным, что ООН не могла их проигнорировать, организовав расследование и отправив специалистов в Азию. В феврале 1982 года, теперь уже из Лаоса, где тоже действовали антивьетнамские повстанцы, вновь поступили сведения о "жёлтом дожде".

Вскоре американцы опубликовали результаты своего исследования, которое должно было окончательно убедить весь мир в биологической атаке. В крови нескольких пострадавших были обнаружены трихотеценовые микотоксины, которые вырабатываются грибками рода Fusarium. Кроме того, в отчёте было указано, что это действующее вещество было обнаружено и в "жёлтом веществе", которое осталось на листьях. Его окрестили токсином Т-2.

Обвинения звучали весьма убедительно. Однако вскоре из Азии вернулись эксперты ООН. Они были несколько растеряны. Тщательно обследовав нескольких свидетелей, которые божились, что пострадали от "жёлтого дождя" и чудом выжили, они не обнаружили ровным счётом ничего. Все были здоровы, лишь у пары человек выявили обычную грибковую инфекцию, но такие кожные заболевания ежегодно диагностируются у десятков и даже сотен миллионов жителей планеты. Не удалось найти и никаких следов отравляющего вещества в почве или на деревьях.

Что-то не сходится

Грибки рода Fusarium. Фото © Shutterstock

Эксперты из других стран с некоторой долей скепсиса восприняли американские заявления. Фузарии известны достаточно давно и встречаются в природе. Например, их излюбленным местом обитания являются пшеница и некоторые другие растения. Группа канадских учёных провела исследования на мышах, опубликовав результаты в статье "Токсический потенциал фузарий из Юго-Восточной Азии". В ходе экспериментов исследователи выяснили, что эти грибки вовсе не так токсичны, как заявлялось американцами. Однократное использование даже больших доз микотоксинов не приводило к серьёзным повреждениям у подопытных мышей. Они могли вызывать смерть лишь в случае долговременного и постоянного попадания в организм, но ведь свидетели утверждали, что люди умирали после однократной атаки с применением "жёлтого дождя".

Ещё больше запутало ситуацию другое исследование, проведённое канадскими военными непосредственно в Азии. Военные медики обследовали несколько сотен человек, разделив их на две равные группы. Одна группа была отобрана из района, где никогда не жаловались на "жёлтый дождь". В другую взяли только тех, кто пострадал от него либо проживал в непосредственной близости от места предполагаемой биологической атаки.

Результаты были просто поразительны. В той группе, где находились жертвы "жёлтого дождя", не удалось выявить ни одного случая отравления какими-либо веществами. Зато в группе, где про "жёлтый дождь" и не слышали, у нескольких человек в крови обнаружили следы микотоксинов.

Также в одном из полевых госпиталей кхмеров специалистам удалось обследовать молодого человека. Как уверяли, он совсем недавно стал жертвой "жёлтого дождя". Однако после тщательного осмотра специалисты пришли к выводу, что у него нефротический синдром, возникший на фоне хронической малярии.

Это просто комедия

Профессор Метью Мезельсон. Фото © Getty Images

Точку в этом деле поставил гарвардский профессор Метью Мезельсон — один из самых авторитетных молекулярных биологов в США, ученик знаменитого Лайнуса Полинга. Он изначально весьма скептически отнёсся к заявлениям о "жёлтом дожде". Относительно его истинной природы у Мезельсона была своя гипотеза, и, чтобы подтвердить её, он провёл полевые исследования. В 1983 году из Таиланда пришло очередное сообщение о "смертельном дожде", и учёный экстренно устремился туда, захватив с собой видного энтомолога Томаса Сили из Йельского университета.

Им повезло успеть вовремя и собрать образцы следов "жёлтого дождя", которые подтвердили изначальную гипотезу Мезельсона. "Суперсекретным биологическим оружием СССР" оказалась переваренная пыльца местных растений. Проще говоря, пчелиный помёт. Ни малейших следов отравляющих веществ учёные не нашли.

Опубликованный Мезельсоном отчёт стал звонкой пощёчиной тем экспертам, которые отстаивали версию биологического оружия. Дополнительный авторитет исследованию придавал тот факт, что Мезельсон был консультантом правительственного Агентства по контролю над вооружением и специализировался как раз на химическом и биологическом оружии, будучи его убеждённым противником. Именно он был одним из главных американских лоббистов Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Сторонники версии о биологическом оружии попытались хоть как-то сохранить лицо, предположив, что отравляющее вещество добавлялось в пчелиный помёт для маскировки или для усиления действия. Но Мезельсон только посмеялся над этими нелепыми высказываниями. Он заявил, что исследовал все найденные образцы. И они содержали исключительно переваренную пыльцу растений, произраставших непосредственно в регионе и не встречающихся в СССР. Чтобы провернуть такую операцию, потребовались бы немыслимые (и абсолютно бессмысленные) усилия. Для начала — собрать несколько тонн помёта в одном регионе, что само по себе невозможно, поскольку он вообще не используется в пчеловодстве. Затем доставить его в СССР. Смешать с токсином и вновь отправить в Азию.

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После сокрушительной критики Мезельсона последние сомнения рассеялись. К середине 80-х большинство стран мира и большая часть американского научного сообщества отказались поддерживать версию о применении биологического оружия.

Так что же всё-таки произошло?

Но ведь у некоторых кхмеров и хмонгов действительно нашли микотоксины в анализах? Откуда они взялись, если "жёлтый дождь" ни при чём? Всё дело в питании. Как уже говорилось, фузарии часто поражают неправильно хранившееся зерно, кукурузу и некоторые другие растения. Однократный приём испорченной пищи не влечёт за собой никаких последствий. Но если в течение нескольких недель есть поражённую грибком еду, начнут проявляться симптомы алиментарно-токсической алейкии. Которая закончится смертью, если человек не прекратит употреблять испорченные продукты.

За многие века человечество методом проб и ошибок научилось хранить продукты питания, поэтому вспышки этой болезни почти всегда связаны с экстремальными обстоятельствами: голод, война и другие бедствия. Неудивительно, что все немногочисленные зафиксированные отравления микотоксинами были выявлены у членов повстанческих отрядов красных кхмеров и хмонгов, которые годами жили в джунглях. Их быт и диета были предельно далеки от оптимальных. К слову, фузарии — частые спутники орхидей, которые нередко присутствовали в рационе местных партизан.

Уже в нулевые годы бывший офицер дипломатической службы США Генри Уайлд опубликовал статью с воспоминаниями о тех событиях. Уайлд почти год занимался расследованием истории, опросил несколько сотен свидетелей и лично проинспектировал не один полевой госпиталь. По его словам, все свидетели давали однотипные малоинформативные показания, а некоторые даже не скрывали того, что рассчитывают получить статус политического беженца в США и, если потребуется, подтвердят любую нужную информацию.

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В госпиталях он присутствовал при обследованиях "пострадавших от атак". У них выявили малярию, чесотку, гепатит, туберкулёз. Но ни у одного не было найдено каких-либо следов отравления. По мнению Уайлда, история про "жёлтый дождь" была сфабрикована пройдохами и авантюристами из числа местных жителей, которые кормились тем, что продавали сведения (зачастую вымышленные) ЦРУ. А потом данные по цепочке ушли на самый верх и были использованы политиками в своих интересах. После появления информации в СМИ местные жители быстро смекнули, что к чему, и стали активно выдавать себя за жертв биооружия, рассчитывая как минимум на бесплатное лечение от других недугов, как максимум — на статус беженца и переезд в США. После того как фейк был разоблачён, "атаки с воздуха" резко прекратились.