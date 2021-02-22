"Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки"

Фашисты звали их "Белой смертью", "Белыми призраками" и "Смертью на лыжах". На оккупированных немцами территориях они появлялись перед фашистами неожиданно, нагрянув из глубины лесов. Пленных не брали и в живых никого не оставляли. Это были отряды сталинского спецназа — Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН).

Рождение легенды

Первые диверсионные отряды появились в СССР уже в конце июня 1941 года. А к октябрю по приказу Лаврентия Берии был создан ОМСБОН, командовать которым назначили замначальника Первого управления НКВД Павла Судоплатова. Главными задачами ОМСБОНа стали диверсионная работа в тылу врага, разведка и налаживание агентурной сети. База подготовки располагалась под Тарасовкой.

Отбор в ОМСБОН был строгий: набирали спортсменов, физически крепких студентов и интернационалистов с безупречной анкетой. Репрессированные родители становились причиной отказа в зачислении. Подготовка спецназа проводилась в тяжёлых условиях на местности. Включала в себя подрывное дело, топографию, огневую, парашютную и лыжную подготовку, основы разведки. Бойцы должны были уметь переходить линию фронта, осуществлять длительные марш-броски по 60 км в день и уметь работать по одному, парами и в группе. Но главное — они должны были научиться выживать в лесу при –40 °С, добывать еду и месяцами жить автономно, без дополнительного снабжения.

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Неоценимую помощь в подготовке бойцов особого назначения оказал офицер-пограничник Евгений Мирковский, который с 1927 года ловил диверсантов на западной границе СССР и имел обширный опыт реальных боевых действий. По счастливой случайности начало войны застало Мирковского в Москве, куда он приехал учиться.

В начале 1942 года в ОМСБОНе Мирковский создал свой отряд "Ходоки", куда входили лучшие из лучших: спортсмены, лыжники. Бойцов отбирал сам, сам же их готовил. На лыжах спецназовцы Мирковского должны были за ночь проходить по 40 и даже по 60 километров, а за сутки — до 100 километров. Более того — не снимая лыж, его бойцы должны были уметь вести рукопашный бой. Вес снаряжения, которое нёс на себе боец, превышал 30 килограммов. Это были 127 патронов, 5 мин, личное оружие, продукты; радисты, кроме того, несли рацию и аккумуляторы.

Проверку отряд прошёл под Клином, охраняя сапёров, которые минировали шоссе Ленинград — Москва. Отряд задание выполнил в точности, Мирковский был легко ранен. Начиная с апреля 1942 года "Ходоков" стали забрасывать в тыл гитлеровцам.

В передаче "Секретные материалы" были обнародованы сохранившиеся списки снаряжения, которое выделяли "Ходокам" в рейд. Отряд из 15 человек имел в распоряжении 11 пистолетов ТТ и четыре маузера, 10 карабинов, пистолет-пулемёт Дегтярёва, 75 гранат, бинокль, компас и карманные часы, 15 финских ножей, четыре фонаря, топоры, сапёрные лопаты и 3000 патронов. Одежда каждого состояла из тёплого белья, ватных штанов, гимнастёрки, тёплого полупальто на меху, шапки-ушанки и кирзовых сапог с зимними портянками. Кроме того, у каждого была плащ-палатка и маскхалат. Но первый же рейд едва не закончился провалом.

Всегда в движении

"Ходоков" под командованием Мирковского забросили под Брянск, рассчитывая, что бойцы легко пройдут вдоль железной дороги несколько десятков километров. Но отряд попал в разводье и идти пришлось по пояс в ледяной воде. А после выполнения задания за станцией Батагово начались расположения военных частей гитлеровцев, и у посёлка Гуда каратели плотно сели на хвост "Ходокам". "Еле-еле ушли", — признавался Мирковский.

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Набираться опыта бойцам спецназа приходилось быстро, на ходу. И вскоре каратели, ваффен-эсэсовцы, полицаи и гитлеровцы стали бледнеть при одном упоминании об отряде Мирковского. Про него рассказывали легенды: немцы считали, что в тылу действуют тысячи бойцов НКВД, а за голову Мирковского назначили небывалую награду в 50 000 рейхсмарок.

Сам Мирковский считал, что залогом успеха стала удачная тактика: отряд всё время находился в движении, действовал решительно, внезапно появляясь перед врагом и тут же исчезая. "Ходоки" никогда не действовали по шаблону, всегда придумывали что-то новое. Не выходили на связь с местными, всю информацию узнавали из Москвы. К концу войны отряд разросся до 350 бойцов и назывался отрядом им. Дзержинского.

Весной 1943 года "Ходоки" Мирковского совершили стремительный марш-бросок на 600 километров по маршруту Псков — Витебск — Житомир и 15 апреля взорвали в Житомире местную электростанцию, несколько зданий фашистской администрации и дом, в котором располагалась националистическая газета "Голос Волыни". Эффект был ошеломительный: при взрыве был повреждён кабель связи со ставкой Гитлера. Штаб армии "Центр" оказался отрезан от Берлина. Немцы скрежетали зубами, но поделать ничего не могли: "Ходоки" исчезли, как сквозь землю провалились. Забегая вперёд, нужно сказать, что всего отряд Мирковского выводил из строя кабель связи с Берлином 20 раз! В этот же день группа "ходоков" из пяти человек захватила в офицерской столовой капитана СС Фохта Армина и доставила языка в отряд. При эсэсовце оказались ценные документы.

27 апреля они орудовали уже под селом Стецково, где уничтожили автоколонну из 22 машин, в этот же день уничтожили 25 карателей в Розважеве. 1 мая поздравили фашистов с праздником, расстреляв в деревне Скоромное 25 полицаев, 4 мая пустили под откос поезд с живой силой противника в восьми километрах от Житомира, 19 мая в Ракитино уничтожили автомобиль с офицерами и несколько грузовиков с солдатами, сожгли ремонтную базу и взорвали 49 автомобилей.

И при этом — почти не несли потерь. Были и курьёзные случаи. Однажды отряду пришлось оставить раненого бойца... у полицая, который оказался своим. А при переправе через Десну выяснилось, что один из бойцов не умеет плавать. Тогда спецназовцы вылили воду из фляжек и сделали из них для товарища "спасательный круг".

Миссия невыполнима

Фото © ТАСС

Летом 1943 года отряд Мирковского внёс неоценимый вклад в победу Красной армии на Курской дуге. Это была самая важная и большая битва Великой Отечественной войны, на которую Гитлер возлагал большие надежды. Он собирался переломить ход войны с СССР, а значит, и весь ход Второй мировой войны. Судьба мира была в руках советских воинов. Перед "Ходоками" была поставлена практически невыполнимая задача — найти информацию о путях снабжения немецких дивизий под Курском и о передвижениях сил противника.

После долгих раздумий отряд обратил внимание на штаб СС в городе Овруче. Сталинский спецназ действовал быстро и нагло: 15 июня 1943 года переодетые в немецкую форму "ходоки" подъехали на машине к штабу. Спокойно прошли в кабинет начальника, разоружили офицеров, забрали документацию и уехали. После этого случая немцы объявили на "призраков" настоящую охоту, за голову Мирковского назначили награду и к Житомиру были стянуты лучшие карательные батальоны.

С началом рельсовой войны отряд Мирковского получил приказ — уничтожить железнодорожную ветку Овруч — Чернигов. Во время войны она уже была взорвана, но немцы восстанавливали её, чтобы по ней гнать к Курску подкрепление. Миссия была невыполнимой, но "Ходоки" её выполнили.

Действовать решили на станции Радча. Сначала установили наблюдение, выяснили, что работы ведут венгры. Шесть венгерских офицеров ночуют в доме начальника станции, 200 солдат ночуют в бараке. Рядом стоит немецкая часть в полторы тысячи человек. Действовать надо тихо.

Выяснили, что один из железнодорожников, поляк, был крайне зол на венгров: один из них миловался с его женой, а поляк не мог даже возразить изменнице. "Ходоки" переоделись в немецкую форму, и поляк провёл их к себе домой, где венгра застали буквально без штанов.

Фото © ТАСС / Николай Ситников

Он тут же выложил спецназу время смены караула, пароли и отзывы. Остальное было делом техники. Когда все часовые на вышках были заменены на "ходоков", оставшиеся спецназовцы втихую обезоружили спящих солдат. Затем заминировали станцию и пути десятками килограммов взрывчатки и взорвали станцию, а венгров просто отпустили. Когда на место приехали немцы, "ходоков" уже след простыл, а от станции остались только перекорёженные вагоны, раскиданные по округе взрывом. Восстановить ветку на Чернигов было уже невозможно, и немцы отказались от этой идеи.

По самым скромным подсчётам, "белые призраки" Мирковского взорвали 10 мостов, уничтожили 2 самолёта, 75 танков и автомашин, 4000 солдат и офицеров и пустили под откос 51 эшелон и 3 бронепоезда.

В Москву Евгений Мирковский вернулся только в конце 1944 года, когда территория СССР была освобождена. Тогда он узнал, что его произвели в подполковники и присвоили ему звание Героя Советского Союза. Получили свои награды и другие "ходоки". Например, Николай Бугров был награждён орденами Красной Звезды, Красного Знамени и Отечественной войны I степени, а Семён Стрельцов — орденом Красной Звезды и орденом Ленина.

Известно, что и после освобождения территории СССР отряд Мирковского ещё какое-то время действовал в лесах Украины: спецназовцы, прикидываясь отрядом националистов, уничтожали бандформирования бандеровцев. После Победы дальнейшая жизнь многих бойцов ОМСБОНа оказалась связана с разведкой, с работой в КГБ и МВД. Но это уже другая история.

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