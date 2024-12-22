Уникальный след. Как спецслужбы СССР научились по запаху искать бункеры бандеровцев КГБ пришлось изрядно потрудиться, чтобы после войны найти схроны бандеровцев и ликвидировать банды украинских националистов. В этом спецслужбам невольно помог и образ жизни карателей. О чём идёт речь? 21 декабря, 21:23 КГБ успешно находил и ликвидировал бандеровцев. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © TACC

После победы над фашистами украинские националисты развернули настоящую партизанскую войну против народа. Убивали партийных и номенклатурных работников, учителей, врачей, медсестёр, коммунистов, комсомольцев и комсомолок, готовили теракты. Материальная база бандитов была обширной. Их поддерживали спецслужбы США и Британии, а также различные «общественные» организации вроде Союза украинцев Британии или Комитета украинцев Канады.

Организации бандеровского подполья способствовали строгая иерархия, высокая степень конспирации и поставки из-за рубежа оружия, взрывчатки и даже наград. Бандеровцы имели свою службу снабжения, свою «службу курьеров», связь, литературу, которую им забрасывали из-за рубежа. Схроны — «крыивки» — организовывались с использованием новейших приёмов маскировки. Например, однажды оперативники обнаружили, что вход в схрон находится под собачьей будкой. А в другом случае выход схрона находился в колодце — попробуй найди!

Часть националистов, прикидываясь сторонниками СССР, активно продвигалась во власть. Ничего удивительного в этом не было: нацисты, отступая, тщательно маскировали своих последователей, остающихся на Украине. Например, сажали их в тюрьмы под видом арестованных коммунистов или партизан. Бороться с таким врагом было сложно, но необходимо.

Вербовка агентов

Выявлять схроны и ликвидировать бандитов помогали перевербованные бандеровцы. Например, агент по кличке Остап был завербован после того, как его выкурили из бункера главаря бандеровцев Мануила. Хитрый главарь попытался уйти секретным ходом, приказав Остапу остаться, убить всех боевиков и застрелиться самому.

В ходе операции Мануил с женой погибли под обвалами норы, в которую они забились, а Остап сдался сотрудникам КГБ. Он был перевербован, вывел спецслужбы СССР на бункер другого главаря оуновцев (члены Организации украинских националистов* — Прим. ред.) — Мазая, помог взять в плен и лично застрелил ещё несколько бандеровцев.

Часто спецслужбы вербовали женщин и даже школьников. В Станиславской области (ныне Ивано-Франковская) завербовали вдову убитого бандеровца Смелую. Женщине надоели постоянные «гости» из числа оуновцев, и она вывела оперативников на бункер, где было уничтожено десять бандитов. К сожалению, выдавший Смелой денежное вознаграждение сотрудник КГБ не проинформировал её о том, что деньги лучше сразу не тратить. Бандиты убили Смелую, вычислив, кто сдал схрон, по её дорогим покупкам.

А в Трусковце сотрудники КГБ завербовали связного бандеровцев — учащегося средней школы. Ему дали оперативную кличку Дунай. Школьник Дунай вывел спецслужбы на главаря группы бандеровцев Вира, которого тоже удалось перевербовать. Вир сдал схрон в районе села Урич и вывел оперативников на бандеровскую сеть в самом селе. В результате были ликвидированы четверо боевиков, а сам Вир под псевдонимом Гримм стал настоящим боевым агентом КГБ.

Выявлять схроны и ликвидировать бандитов помогали перевербованные советскими спецслужбами бандеровцы. Фото © ТАСС / Виктор Шандрин

Внедрение агентов КГБ

Ещё одним распространённым приёмом было внедрение агентов КГБ в среду бандеровцев. Например, задержанному бандиту устраивали побег, в котором его сопровождали «свои» — агенты КГБ под прикрытием. Их задачей было выяснить, где находятся схроны, и связаться с коллегами из КГБ или с войсковыми частями.

Создание легендированных групп

В 1950-х годах, когда основные силы бандитов были уничтожены, оперативники в Станиславской области сумели завербовать жену главаря бандеровцев Андрия — Надю. Через неё они сумели подобраться к самому Андрию, который дал согласие на сотрудничество. Операцию назвали «Перехват». С помощью Андрия было создано фальшивое «бандеровское» подполье во главе с ним. Легендированная группа сумела подчинить себе реальную сеть бандеровцев, ликвидировала главарей и рядовых боевиков и не допустила повторной активизации бандитов.

Использование отравленной снеди

Но были и более простые методы борьбы с бандеровцами. Например, на хуторах, где жили люди, снабжавшие их провизией, сотрудники КГБ скрытно задерживали хозяев хутора, а в кладовки подкладывали отравленную снедь, водку и, конечно же, сало — любимую еду украинских националистов. Выжить после такого угощения бандитам не удавалось.

Схроны находили по запаху

Иногда свои плоды приносило сплошное прочёсывание лесов в Закарпатье и на Западенщине. Для этого сразу после войны на Украину были переброшены довольно значительные войсковые силы. Схроны бандеровцев выдавал запах дыма и отхожих мест. Этот запах становился особенно сильным по весне после того, как бандитам приходилось зимой месяцами ховаться в схронах, чтобы их не выдали следы на снегу. Из их берлог воняло так, что и собаки были не нужны.

Использование кинологов

Но иногда без помощи служебных собак не обходилось. Схроны вычисляли так: на тряпку, положенную перед входом в дом, оперативник или завербованный агент брызгал пахучим веществом. Ночью дом связного посещали бандиты. Они вытирали о тряпку ноги и уносили запах с собой. Вычислить, куда они ушли, для обученной собаки не составляло труда. Как правило, псы приводили военных прямо к берлогам бандитов.

Берлоги бандитов вычисляли по запаху. Фото © ТАСС / Семён Майстерман

Перехват на границе

Ещё одним приёмом ликвидации бандформирований стал перехват шпионов, которые направлялись на Украину из-за границы. Так, в 1950-х годах в ГДР был задержан бандеровец по кличке Профессор. Он должен был сопровождать группу бандитов, пересекающих границу, но по какой-то причине не стал этого делать. Спецслужбы СССР воспользовались этим и под видом Профессора послали с группой бандеровцев своего агента Смелого.

Тот прибыл на Украину, прошёл допрос-проверку бандеровских главарей и сумел связаться с КГБ. Он настолько втёрся в доверие к боевикам, что его посылали с почтой в Западную Германию к самому Степану Бандере. Разумеется, её содержимое было перефотографировано и отослано в Москву. Позже Смелый окончил английскую школу разведчиков и снова был заброшен на Украину самолётом. На Украине все парашютисты были схвачены, а Смелый ещё долго вёл игру с зарубежными разведками, выманивая в СССР английских разведчиков и бандеровских эмиссаров.

Компромат на боевиков

Приём компрометации рядовых членов подполья ОУН и главарей использовался для уничтожения бандитов. К примеру, спецслужбам стало известно, что главарь бандитов Чупрынка отличается подозрительностью и ликвидирует своих единомышленников при малейшем намёке на предательство. В банду Чупрынки был внедрён агент КГБ, который нашептал бандиту о том, что некоторые из его подопечных совершают подозрительные поступки. Чупрынка приказал убить 40 участников своей банды, после чего его организация раскололась на две. Между группировками началась война, и бандиты перебили себя сами.

Вот ещё один пример удачного компромата. В результате боя с бандитами спецслужбам удалось взять несколько бандеровцев, но главарь по кличке Ворон ушёл. Сотрудники КГБ постарались завербовать трёх пленных бандитов, но при этом понимали, что ни один из них не будет с ними честно сотрудничать. Через них они передали письма, которые предназначались Ворону. В них объявлялась благодарность за сотрудничество и содержалось обещание денежных выплат в том случае, если оно продолжится. Как и следовало ожидать, бандиты доставили письма не Ворону, а человеку, который стоял над ним и который принял решение о его ликвидации.

О масштабе деятельности бандеровцев на Украине говорит тот факт, что за послевоенные годы у них было отбито 60 артиллерийских орудий, 77 огнемётов, 600 миномётов, 10 000 пулемётов, 25 000 единиц автоматического оружия, 72 000 винтовок, 102 тысячи гранат и 12 миллионов патронов. Последний бой с бандеровцами состоялся в 1960 году под Тернополем. Главаря бандеровцев Степана Бандеру ликвидировали в 1959 году.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы Майя Новик