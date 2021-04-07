Дмитрий Маликов поделился секретом, как заставить ребёнка полюбить фортепиано
Нынешнее поколение не хочет обучаться классической музыке, считает артист.
Фото © Instagram.com / dmitriy_malikov
Привить ребёнку любовь к игре на фортепиано можно с помощью современных песен. Таким секретом поделился певец, композитор, пианист Дмитрий Маликов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Сейчас чисто на классике дети не хотят обучаться. Надо внедрять современные песни. Только они обязательно должны быть хорошие, чтобы была народная культура. В эстрадной музыке тоже есть примеры выдающихся исполнителей. На этих примерах и надо образовываться", — предложил артист.
По словам Маликова, в репертуар можно включать и эстрадную музыку, но это должны быть композиции мирового значения: песни Элтона Джона или Фредди Меркьюри.
Ранее Лайф писал о том, что московские следователи начали проверку песни Манижи "Русская женщина", с которой певица будет представлять Россию на Евровидении. Композицию проверяют на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".
Лента новостей
Российский МИД обвинил НАТО в наращивании присутствия на Украине и в Чёрном море
сегодня в 16:58
"Мир изменился": В Совфеде напомнили США, что стратегия их глобального превосходства ушла в прошлое
сегодня в 16:51
Отец вынес малышей из огня, но спасти их не удалось: четыре человека погибли в страшном пожаре в Якутии — видео
сегодня в 16:50
Выбор редакции
Фанатов поразила юная сестра Дмитрия Маликова в боди, реальный возраст которой угадать невозможно
"Кошмарило так, что вылетал из жизни": Лещенко перенёс четыре сердечных приступа после победы над коронавирусом
Британская компания подала иск к новосибирскому магазину из-за Свинки Пеппы: хотят отсудить 50 тысяч
В Лефортовском тоннеле Москвы сгорел автомобиль — видео
"Когда была грудь": Кристина Асмус показала архивное фото без нижнего белья
Комментариев: 0