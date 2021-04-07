Дмитрий Маликов поделился секретом, как заставить ребёнка полюбить фортепиано

Привить ребёнку любовь к игре на фортепиано можно с помощью современных песен. Таким секретом поделился певец, композитор, пианист Дмитрий Маликов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Сейчас чисто на классике дети не хотят обучаться. Надо внедрять современные песни. Только они обязательно должны быть хорошие, чтобы была народная культура. В эстрадной музыке тоже есть примеры выдающихся исполнителей. На этих примерах и надо образовываться", — предложил артист.

По словам Маликова, в репертуар можно включать и эстрадную музыку, но это должны быть композиции мирового значения: песни Элтона Джона или Фредди Меркьюри.

Ранее Лайф писал о том, что московские следователи начали проверку песни Манижи "Русская женщина", с которой певица будет представлять Россию на Евровидении. Композицию проверяют на "наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды".

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