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Дмитрий Маликов поделился секретом, как заставить ребёнка полюбить фортепиано

Нынешнее поколение не хочет обучаться классической музыке, считает артист.

7 апреля 2021, 17:00

Фото © Instagram.com / dmitriy_malikov

Привить ребёнку любовь к игре на фортепиано можно с помощью современных песен. Таким секретом поделился певец, композитор, пианист Дмитрий Маликов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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"Сейчас чисто на классике дети не хотят обучаться. Надо внедрять современные песни. Только они обязательно должны быть хорошие, чтобы была народная культура. В эстрадной музыке тоже есть примеры выдающихся исполнителей. На этих примерах и надо образовываться", — предложил артист.

По словам Маликова, в репертуар можно включать и эстрадную музыку, но это должны быть композиции мирового значения: песни Элтона Джона или Фредди Меркьюри.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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