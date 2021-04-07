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Категорий: 18

"Развратное" искусство: в обнажённых скульптурах Эрмитажа усмотрели угрозу для детей

Некогда у директора музея вызывали смех призывы создать там отдельную комнату с пометкой 18+. Однако сейчас учреждение вынуждено отвечать на официальные запросы по данному поводу.

7 апреля 2021, 18:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о плохом влиянии выставленных там обнажённых скульптур на юных посетителей. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры… в одну комнату и повесьте знак 18+, чтобы детей наших не развращать. [Но] это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", — сообщил Пиотровский журналистам.

Директор Эрмитажа не уточнил, из какого именно ведомства поступила данная жалоба. Он отметил, что музей получает много обращений от посетителей. Оказалось, что Эрмитажу поступает большое количество жалоб, а некоторые из них весьма агрессивные. Впрочем, по словам Пиотровского, есть важные предложения и требования, которые музей старается принимать во внимание.

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А в Москве ранее открылась выставка, на которой представлены реальные тела и органы людей, обработанные специальным методом для сохранения формы. Как заявляют организаторы, все экспонаты были добровольно переданы им от родственников усопших. В соцсетях на выставку отреагировали неоднозначно, а в РПЦ назвали её эпатажным шоу с шок-контентом. Законность выставки даже решили проверить в Следственном комитете, однако организаторы подчеркнули, что экспозиция полностью соответствует российскому законодательству.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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