"Развратное" искусство: в обнажённых скульптурах Эрмитажа усмотрели угрозу для детей

Государственный Эрмитаж получил официальную жалобу о плохом влиянии выставленных там обнажённых скульптур на юных посетителей. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

"Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры… в одну комнату и повесьте знак 18+, чтобы детей наших не развращать. [Но] это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", — сообщил Пиотровский журналистам.

Директор Эрмитажа не уточнил, из какого именно ведомства поступила данная жалоба. Он отметил, что музей получает много обращений от посетителей. Оказалось, что Эрмитажу поступает большое количество жалоб, а некоторые из них весьма агрессивные. Впрочем, по словам Пиотровского, есть важные предложения и требования, которые музей старается принимать во внимание.

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