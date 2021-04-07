США планируют назначить спецпосланника для переговоров о прекращении строительства "Северного потока — 2"

США намерены назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает газета Politico.

В конце марта советник по национальной безопасности Джейк Салливан неофициально предложил на эту должность кандидатуру Амоса Хокстайна, который ранее служил специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам при президенте Бараке Обаме и был близким советником и доверенным лицом тогдашнего вице-президента Джо Байдена. В конце 2020 года он покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании "Нафтогаз".

Официальные лица сообщили изданию, что непростая геополитика, окружающая "Северный поток — 2", теперь требует более пристального внимания, тем более что строительство трубопровода уже почти на 96 процентов завершено. Возможное назначение посланника указывает на новую стратегическую направленность администрации США.

Источники заявили газете, что некоторые представители Белого дома опасаются того, что назначение посланника в итоге окажется контрпродуктивным. Оно может отсрочить новые санкции в отношении газопровода и дать понять Москве и Берлину, что Вашингтон открыт для некоторой формы примирения.

Хоть пока не ясно, каковы будут точные полномочия посланника, его роль, по крайней мере первоначально, сосредоточится на ведении деликатных переговоров о том, как воспрепятствовать строительству трубопровода, не оттолкнув при этом Германию. В дальнейшем не исключено, что функционал расширится и включит международные энергетические проблемы.

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. На сегодняшний день прокладка газовой магистрали находится на завершающем этапе, однако всячески помешать запуску проекта пытаются Соединённые Штаты, периодически вводя новые санкции против компаний, причастных к строительству. Таким образом США защищают собственные экономические интересы, чтобы продавать странам Евросоюза свой сжиженный газ, который будет обходиться им дороже российского. 24 марта Вашингтон в очередной раз пригрозил санкциями Германии, чтобы не допустить окончания строительства.

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