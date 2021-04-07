В День космонавтики на Дворцовом мосту в Петербурге появится лазерный портрет Гагарина

В День космонавтики, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту появится огромная лазерная проекция портрета первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Сопровождать инсталляцию будет музыка из биографического фильма про конструктора Сергея Королёва "Укрощение огня", написанная почётным гражданином Северной столицы, композитором Андреем Петровым.

"Это событие станет частью знакового для нашего города проекта "Поющие мосты", во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Важно, что на этот раз хронологически оно совпало не только с Днём космонавтики, но и со стартом навигации по Неве", — отметил главред издания Кирилл Смирнов.

Уточняется, что начало мероприятия запланировано на час ночи 12 апреля у Дворцового моста. Также посмотреть на уникальную инсталляцию можно будет и в онлайн-режиме.

А ранее Лайф писал, что скоро в Петербурге запустят художественный проект, который может стать прекрасной альтернативой граффити. Речь идёт о светопроекциях картин, которые появятся на фасадах и стенах жилых домов.

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