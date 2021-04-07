Разработчики "Спутника V" назвали фейком информацию о проверке вакцины на соответствие этическим нормам

Разработчики "Спутника V" назвали фейком сообщение газеты Financial Times о проверке вакцины на соответствие этическим нормам.

"Следите за официальной информацией от команды "Спутника V", РФПИ и Европейского агентства лекарственных средств, чтобы не распространять фейковые новости, как это сделала Financial Times. FT с самого первого дня неизменно предвзято относится к "Спутнику V", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере препарата.

Ранее газета сообщила, что Европейское агентство лекарственных средств намерено изучить, соблюдались ли этические и научные стандарты при испытании российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Издание при этом сослалось на заявления неких неназванных источников, "знакомых с процессом одобрения". FT утверждает, что якобы некоторых военнослужащих и государственных служащих принуждали к испытаниям препарата.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что это ложь и никакого принуждения или давления не было.

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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