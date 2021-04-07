Петербуржец отсудил 300 тысяч у стоматолога, который оставил ему огромный шрам и чуть не отправил на тот свет
Во время процесса медик занёс инфекцию в организм молодого человека и через несколько дней тот оказался в реанимации.
Фото © Pixabay
Год назад житель Санкт-Петербурга Никита Блажин решил поставить себе брекеты и обратился в частную клинику "Санте". Однако мечта о ровных и красивых зубах обернулась для парня настоящей трагедией: сепсис, реанимация и, как следствие, огромный шрам на подбородке, который теперь всегда будет напоминать молодому человеку о роковом походе к дантисту.
Как сообщает Mash, перед тем, как поставить брекет-систему, врач удалил Никите зубы мудрости. Однако во время процесса медик занёс инфекцию в организм парня. Когда Никита стал жаловаться на ухудшение самочувствия, стоматолог лишь посоветовал ему пить побольше обезболивающих препаратов, мол, всё само скоро пройдёт. Через несколько дней петербуржец оказался в реанимации — хирурги еле откачали молодого человека.
Фото © Mash
И вот спустя год Никита наконец добился справедливости от горе-дантиста. Арбитражный суд Петербурга обязал медика выплатить около 300 тысяч рублей пациенту в рамках компенсации за моральный ущерб.
К слову, по данным телеграм-канала Mash, тот самый стоматолог, который чуть не отправил молодого парня на тот свет, до сих пор работает в клинике.
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А ранее в Крыму шестилетний мальчик проглотил иглу по вине горе-стоматолога. К счастью, ребёнка удалось спасти. Как позже выяснилось, врач работал без лицензии, на него уже завели уголовное дело.
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