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В России предложили не прекращать уголовные дела о клевете и побоях по примирению сторон

Сейчас судьба обвиняемого полностью зависит от позиции и активности потерпевшего.

7 апреля 2021, 19:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Верховный суд внёс в Госдуму законопроект, который предусматривает введение запрета на закрытие уголовных дел о причинении лёгкого вреда здоровью, побоях или клевете по примирению сторон. Документ опубликован в электронной базе данных законодательного органа.

В настоящее время эти преступления рассматриваются судьями в порядке частного обвинения, в связи с чем судьба обвиняемого по делу полностью зависит от позиции потерпевшего. Документом предлагается перевести такие дела в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые не подлежат прекращению при примирении потерпевшего с обвиняемым.

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"Побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространёнными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования", говорится в документе.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в отношении уголовного преследования по части 1 статьи 115, статьи 116.1 и части первой статьи 128.1 УК РФ.

Ранее Лайф сообщал, что правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за повторную езду в пьяном виде.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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