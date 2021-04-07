В России предложили не прекращать уголовные дела о клевете и побоях по примирению сторон
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Сейчас судьба обвиняемого полностью зависит от позиции и активности потерпевшего.
Верховный суд внёс в Госдуму законопроект, который предусматривает введение запрета на закрытие уголовных дел о причинении лёгкого вреда здоровью, побоях или клевете по примирению сторон. Документ опубликован в электронной базе данных законодательного органа.
В настоящее время эти преступления рассматриваются судьями в порядке частного обвинения, в связи с чем судьба обвиняемого по делу полностью зависит от позиции потерпевшего. Документом предлагается перевести такие дела в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые не подлежат прекращению при примирении потерпевшего с обвиняемым.
"Побои и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространёнными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования", — говорится в документе.
Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в отношении уголовного преследования по части 1 статьи 115, статьи 116.1 и части первой статьи 128.1 УК РФ.
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