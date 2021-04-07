В Казани парень забрал дочь бывшей девушки из детсада и стал фигурантом уголовного дела
К счастью, малышку нашли уже через несколько часов и вернули матери, её экс-бойфренд находится под подпиской о невыезде.
Фото © indienews.ru
Житель Казани оказался под прицелом сотрудников правоохранительных органов. Против 28-летнего парня из микрорайона Юдино завели уголовное дело о похищении человека после того, как он забрал из детского сада шестилетнюю дочь своей 27-летней экс-возлюбленной.
"Примерно в 15 часов парень пришёл в детский сад на улице Батыршина, откуда забрал дочь своей бывшей подруги, с которой расстался за некоторое время до этого. Вскоре стало известно, что он увёл ребенка, не согласовав это с её матерью", — рассказали порталу Indienews в полиции.
К счастью, малышку нашли уже через несколько часов и вернули матери. Её бывший бойфренд находится под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф рассказывал, как бизнесмен Рулан Тутушев с сообщниками ворвался в квартиру бывшей сожительницы Ольги, чтобы забрать общую годовалую дочь вопреки решению суда. Пока один из них держал мать ребёнка, отец забрал девочку и вынес её из квартиры. Женщине угрожали убийством, если она окажет сопротивление. Вскоре девочку нашли, а бизнесмена задержали.
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