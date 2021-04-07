Кремлёвский повар рассказал о любимом рецепте борща Путина

Шеф-повар Анатолий Галкин, более тридцати лет проработавший в Кремле, рассказал об отношении президента РФ Владимира Путина и его предшественников к борщу. Он раскрыл предпочтения глав государства и отметил, что те никогда не называли блюдо "русским" или "украинским".

"Владимир Владимирович, наш президент, просто пишет: "Хочу борщ", "Сварите борщ". И всё. На баранине или на телятине", — рассказал Галкин в беседе с телеканалом "360".

По словам кремлёвского повара, Борис Ельцин любил "наваристый, как студень", борщ с грудинкой, свининой, говядиной и свиным языком. Леонид Брежнев тоже любил густой вариант блюда, "чтобы ложка стояла". Михаил Горбачёв предпочитал лёгкий борщ. Галкин говорит, что в блюдо для бывшего генсека ЦК КПСС даже свёклу не добавляли, а заменяли её свекольным соком.

Повар посмеялся над предложением Киева внести "украинский борщ" в список культурного наследия ЮНЕСКО. Он считает, что блюдо народное.

А ранее Лайф писал, что американский телеканал CNN включил борщ в мировую двадцатку вкуснейших супов. В список вошли харчо, том ям и рамэн.

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