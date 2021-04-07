В Минцифры допустили повторение истории с Zoom с другими IT-гигантами
В ведомстве добавили, что на российском рынке есть конкурентоспособные аналоги, сейчас в реестре программного обеспечения их как минимум пять.
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Мировые интернет-гиганты могут ограничить доступ к своим продуктам по аналогии с Zoom для госкомпаний, однако Россия готова к такому развитию событий. Об этом заявил замглавы Минцифры Максим Паршин.
"Мы к этому готовы и готовимся. Случай с Zoom в очередной раз не то что убедил, а с очевидностью продемонстрировал, что курс на импортозамещение является единственно возможным", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Паршин добавил, что России необходимо развивать собственные технологические платформы, поскольку от их работы сегодня зависит существенная часть активностей в сфере образования, медицины, культуры, бизнеса.
Замглавы Минцифры подчеркнул, что на российском рынке есть конкурентоспособные аналоги западных программ для связи, таких как Zoom. По его словам, в реестре программного обеспечения есть как минимум пять программ, которые могут стать полноценной заменой.
Напомним, 6 апреля стало известно, что американская компания Zoom Video Communications запретила продавать доступ к сервису видеоконференций для государственных учреждений в России и СНГ.
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