В США захотели стабильных и предсказуемых отношений с Россией

Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, несмотря на глубокие разногласия между государствами. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Таким образом он прокомментировал слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который сообщил, что возвращение российского посла в Соединённые Штаты будет зависеть от шагов американской администрации по нормализации двусторонних отношений. Прайса попросили уточнить, готов ли Вашингтон пойти на это или как минимум рассмотреть возможность.

"Мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми, даже несмотря на то, что мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за агрессивные действия", — подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента.

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