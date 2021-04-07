В США захотели стабильных и предсказуемых отношений с Россией
Вместе с тем в Госдепе отметили намерение и дальше продолжать привлекать Москву к ответственности за "агрессивные действия".
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Вашингтон хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, несмотря на глубокие разногласия между государствами. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Таким образом он прокомментировал слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который сообщил, что возвращение российского посла в Соединённые Штаты будет зависеть от шагов американской администрации по нормализации двусторонних отношений. Прайса попросили уточнить, готов ли Вашингтон пойти на это или как минимум рассмотреть возможность.
"Мы считаем, что дипломатия — важный инструмент, чтобы установить отношения, которые были бы одновременно стабильными и предсказуемыми, даже несмотря на то, что мы продолжаем привлекать Москву к ответственности за агрессивные действия", — подчеркнул пресс-секретарь Госдепартамента.
Напомним, Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций после скандальных заявлений Джо Байдена и после того, как США внесли Россию в список стран, с которыми запрещены экспорт и импорт вооружений. 21 марта дипломат прибыл в Москву и принял участие в консультациях по российско-американским отношениям. Антонов также заявил, что Москве предстоит провести большую работу по анализу сложившейся ситуации и пока не известно, сколько времени это займёт.
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