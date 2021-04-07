Пасхальное чудо: 13-летний мальчик спас юного блогера от смерти во время прямого эфира в TikTok

13-летний мальчик спас подростка во время прямой трансляции в TikTok. Видео © WMUR

В США 13-летний мальчик спас жизнь юному блогеру, который разбился на квадроцикле в прямом эфире. Подросток увидел трансляцию в TikTok и позвонил за помощью по номеру, который выкрикнул пострадавший. Об этом сообщает Metro.

12-летний тиктокер Трент Джаретт снимал свою поездку по лесной дороге, но что-то пошло не так, его квадроцикл перевернулся, а он оказался зажатым под ним. Телефон в это время продолжал транслировать происходящее. Трент не мог выбраться из-под квадроцикла и просто выкрикивал мольбы о помощи.

В это время 13-летний Кейден Котнуар более чем в тысяче километрах от того места, где произошла авария, листал ленту в TikTok и случайно наткнулся на видео Трента. Он увидел момент падения. После этого экран погас, но на заднем фоне было слышно, как пойманный в ловушку подросток выкрикивает номер телефона. Кейден сразу же позвонил по нему и связался с членом семьи пострадавшего. Спустя 20 минут парня спасли, он отделался незначительными порезами и синяками.

"Я кричал номер домашнего телефона бабушки и дедушки. Я едва мог дышать… Я просто хотел бы поблагодарить его за всё, что он сделал", — сказал Трент.

Котнуар, который следит за Джареттом в TikTok из-за их общих интересов к охоте, рыбалке и квадроциклам, никогда не встречался с ним, но после инцидента побеседовал с ним лично по видеосвязи. Отец начинающего блогера поблагодарил его спасителя и назвал произошедшее "настоящим пасхальным чудом".

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