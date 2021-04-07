Суд вынес приговор двум москвичам, которые держали в плену и убили 22-летнюю кубинку

Двое жителей Москвы получили 16,5 и 3,5 года колонии за похищение и жестокое убийство гражданки Кубы на западе столицы в 2020 году, сообщает ГСУ СК России по городу.

В отношении фигурантов дела было возбуждено сразу несколько дел: об убийстве, вымогательстве, грабеже и незаконном удержании.

"Приговором суда Александрову назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Гривковой в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал об убийстве жительницы Урала экс-возлюбленным у здания суда.

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