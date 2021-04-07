Суд вынес приговор двум москвичам, которые держали в плену и убили 22-летнюю кубинку
39-летний мужчина расправился с молодой девушкой и продолжал требовать у её знакомых выкуп.
Фото © LIFE
Двое жителей Москвы получили 16,5 и 3,5 года колонии за похищение и жестокое убийство гражданки Кубы на западе столицы в 2020 году, сообщает ГСУ СК России по городу.
В отношении фигурантов дела было возбуждено сразу несколько дел: об убийстве, вымогательстве, грабеже и незаконном удержании.
"Приговором суда Александрову назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а Гривковой в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Напомним, тело 22-летней кубинки нашли на западе Москвы в ночь на 25 мая 2020 года. Как выяснилось позже, девушку похитили 39-летний мужчина и его знакомая, а за жизнь пленницы требовали выкуп в 30 тысяч рублей. Мужчина позже задушил кубинку и выбросил тело в чемодане в мусор, но продолжал вести переписку с её подругой, присылая ей фотографии голой связанной девушки. Лайф публиковал видео из той самой квартиры, где произошла трагедия.
Ранее Лайф писал об убийстве жительницы Урала экс-возлюбленным у здания суда.
Выбор редакции
Век воли не видать: как сложилась судьба самых известных киллеров России
В Краснодаре пьяный подросток ударил женщину битой по голове за замечание
В Татарстане спасатели и волонтёры ищут пропавшего мальчика — видео
Пасхальное чудо: 13-летний мальчик спас юного блогера от смерти во время прямого эфира в TikTok
Zoom заверил в готовности и дальше обслуживать российские госучреждения
Комментариев: 0