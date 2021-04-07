Курц заявил о готовности Австрии зарегистрировать "Спутник V" в обход ЕС

Австрия может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), если процесс одобрения регулятором затянется. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.

По его словам, процедуры в EMA длятся слишком долго, поэтому Евросоюз отстаёт по темпам вакцинации от, например, США или Великобритании.

"Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Нам бы это сильно помогло, потому что процесс вакцинации значительно ускорился бы. Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве", — сказал Курц во время прямого эфира в "Инстаграме".

Канцлер Австрии отметил, что те страны, которые используют несколько препаратов, в том числе "Спутник V", например Венгрия и Сербия, имеют преимущество и могут быстрее привить население. Он подчеркнул, что это спасает жизни и сохраняет рабочие места.

Курц выразил надежду, что его страна сможет приобрести и начать применять российскую вакцину. Глава австрийского кабмина заключил, что вопрос о регистрации "Спутника V" в Австрии решать не только ему, но он твёрдо выступает за это.

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