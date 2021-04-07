Курц заявил о готовности Австрии зарегистрировать "Спутник V" в обход ЕС
Глава кабмина сообщил, что этот вопрос решается в федеральном правительстве, и выразил надежду на скорую закупку препарата.
Фото © ТАСС/ imago images/Eibner Europa
Австрия может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), если процесс одобрения регулятором затянется. Об этом заявил канцлер страны Себастьян Курц.
По его словам, процедуры в EMA длятся слишком долго, поэтому Евросоюз отстаёт по темпам вакцинации от, например, США или Великобритании.
"Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Нам бы это сильно помогло, потому что процесс вакцинации значительно ускорился бы. Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве", — сказал Курц во время прямого эфира в "Инстаграме".
Канцлер Австрии отметил, что те страны, которые используют несколько препаратов, в том числе "Спутник V", например Венгрия и Сербия, имеют преимущество и могут быстрее привить население. Он подчеркнул, что это спасает жизни и сохраняет рабочие места.
Курц выразил надежду, что его страна сможет приобрести и начать применять российскую вакцину. Глава австрийского кабмина заключил, что вопрос о регистрации "Спутника V" в Австрии решать не только ему, но он твёрдо выступает за это.
Ранее СМИ сообщили, что Европейское агентство лекарственных средств намерено изучить, соблюдались ли этические и научные стандарты при испытании российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Кремль переадресовал вопросы об "этической проверке" Российскому фонду прямых инвестиций, а разработчики препарата, в свою очередь, назвали эту информацию фейком.
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