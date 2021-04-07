Zoom заверил в готовности и дальше обслуживать российские госучреждения
Пользователям сообщили о возможности приобрести аккаунты непосредственно через веб-сайт сервиса.
Фото © Zoom
Американская компания Zoom Video Communications готова и дальше обслуживать клиентов в России и других странах СНГ, вырабатывая в то же время подход к деятельности в регионе. Руководство сервиса заверило, что не вводило никаких запретов на пользование видеосвязью для российских госструктур.
"Zoom по-прежнему стремится обслуживать клиентов на российском рынке и в странах СНГ. Мы находимся в процессе выработки нашего подхода в регионе, и тем временем новые и существующие клиенты, как в государственном, так и в частном секторах, могут приобрести аккаунты Zoom непосредственно через наш веб-сайт", — говорится в пресс-релизе.
Таким образом, в компании опровергли сообщения СМИ о введении ограничений в отношении российских госструктур. СМИ утверждали со ссылкой на дистрибьютора Zoom "РайтКонф", что доступ к сервису видеоконференций запрещён для государственных учреждений в России и СНГ. В Совфеде сочли, что такие действия могут закончиться блокировкой сервиса в стране.
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