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Zoom заверил в готовности и дальше обслуживать российские госучреждения

Пользователям сообщили о возможности приобрести аккаунты непосредственно через веб-сайт сервиса.

7 апреля 2021, 21:45
<p>Фото © Zoom</p>

Фото © Zoom

Американская компания Zoom Video Communications готова и дальше обслуживать клиентов в России и других странах СНГ, вырабатывая в то же время подход к деятельности в регионе. Руководство сервиса заверило, что не вводило никаких запретов на пользование видеосвязью для российских госструктур.

"Zoom по-прежнему стремится обслуживать клиентов на российском рынке и в странах СНГ. Мы находимся в процессе выработки нашего подхода в регионе, и тем временем новые и существующие клиенты, как в государственном, так и в частном секторах, могут приобрести аккаунты Zoom непосредственно через наш веб-сайт", — говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в компании опровергли сообщения СМИ о введении ограничений в отношении российских госструктур. СМИ утверждали со ссылкой на дистрибьютора Zoom "РайтКонф", что доступ к сервису видеоконференций запрещён для государственных учреждений в России и СНГ. В Совфеде сочли, что такие действия могут закончиться блокировкой сервиса в стране.

В Кремле оценили ограничение использования Zoom в России: Нужно разрабатывать свои сервисы

В Кремле оценили ограничение использования Zoom в России: Нужно разрабатывать свои сервисы

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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