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В Краснодаре пьяный подросток ударил женщину битой по голове за замечание

Потерпевшая упрекнула молодого человека в том, что он злоупотребляет спиртным в таком юном возрасте.

7 апреля 2021, 21:54
<p>Фото © <a href="https://kuban.sledcom.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ по Краснодарскому краю</a></p>

Фото © СК РФ по Краснодарскому краю

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 16-летнего подростка, который ударил битой по голове проходившую мимо женщину. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"16-летний подросток находился возле многоквартирного дома на улице Заполярной в Краснодаре, где распивал спиртное. Проходившая мимо женщина сделала несовершеннолетнему замечание, после чего он имеющейся при себе битой ударил женщину по голове", рассказали в управлении версию следствия.

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Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Рассматривается вопрос об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

Ранее Лайф писал о том, что соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка.

Авторы
Юлия Коновалова

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