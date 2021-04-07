В Краснодаре пьяный подросток ударил женщину битой по голове за замечание
Потерпевшая упрекнула молодого человека в том, что он злоупотребляет спиртным в таком юном возрасте.
Фото © СК РФ по Краснодарскому краю
Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 16-летнего подростка, который ударил битой по голове проходившую мимо женщину. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
"16-летний подросток находился возле многоквартирного дома на улице Заполярной в Краснодаре, где распивал спиртное. Проходившая мимо женщина сделала несовершеннолетнему замечание, после чего он имеющейся при себе битой ударил женщину по голове", — рассказали в управлении версию следствия.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Рассматривается вопрос об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.
Ранее Лайф писал о том, что соседи рассказали об угрозах зеленоградского стрелка.
Выбор редакции
В Красном Селе школьники затушили Вечный огонь снегом — видео
"Беги быстрее! Ничего страшного!" Родители продолжили болеть за детей после обрушения крыши спорткомплекса в Кирове — полное видео инцидента
В Татарстане спасатели и волонтёры ищут пропавшего мальчика — видео
Пасхальное чудо: 13-летний мальчик спас юного блогера от смерти во время прямого эфира в TikTok
Zoom заверил в готовности и дальше обслуживать российские госучреждения
Комментариев: 0