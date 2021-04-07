В Краснодаре пьяный подросток ударил женщину битой по голове за замечание

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении 16-летнего подростка, который ударил битой по голове проходившую мимо женщину. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"16-летний подросток находился возле многоквартирного дома на улице Заполярной в Краснодаре, где распивал спиртное. Проходившая мимо женщина сделала несовершеннолетнему замечание, после чего он имеющейся при себе битой ударил женщину по голове", — рассказали в управлении версию следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Рассматривается вопрос об избрании подростку меры пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

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