12-летний мальчик принял участие в опасном челлендже из TikTok, случайно задушив себя на камеру

Трагический случай произошёл в Колорадо, США. 12-летнего Джошуа Хейлиесуса без сознания обнаружил в ванной его брат. Судя по всему, мальчик пытался снять видео в "Тикток" и присоединиться к популярному, но очень опасному челленджу — "блэкаут". Многие во время съёмки теряют сознание, что может привести к непоправимым последствиям, что и случилось с Джошуа.

В больнице испуганным родителям сообщили, что у мальчика произошла смерть мозга, поэтому надежды на спасение нет. Его отец был безутешен и умолял медиков дать ему немного времени, пишет Daily Dot.

Они сказали, что у них есть для нас плохие новости и что Джошуа не спасти. Я умолял их в коридоре, просил их дать нам немного времени, не опускать руки. Я не мог сдаться сейчас, это значило бы, что я просто бросил своего сына Зерийхун Хейлиесус

Фото © Facebook / In Memory of Corey Donaldson

Родители рассказали, что Джошуа всегда был очень активным мальчиком и часто сидел в соцсетях. Однако он не тратил там впустую время, а искал новую информацию и друзей по интересам. В последнее время его очень интересовали кулинария, игра на гитаре и актёрское мастерство. Зерийхун понятия не имеет, почему его сын решил принять участие в таком глупом и опасном челлендже, но посоветовал всем родителям внимательнее следить за детьми — и своими, и чужими.

Фото © Facebook / In Memory of Corey Donaldson

Челлендж "блэкаут" существует в Сети давно, но скрывается под разными названиями. Из-за него погиб уже не один ребёнок — спасти не удалось 9-летнего Эммануэля Потеона из Малони, Тринидад и Тобаго, и 10-летнюю девочку из Палермо, Италия.

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