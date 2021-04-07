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В Татарстане спасатели и волонтёры ищут пропавшего мальчика — видео

В поисках ребёнка прочёсывают реку и ближайшие территории. Дно и береговую линию прощупывают баграми.

7 апреля 2021, 22:21

В Елабужском районе Татарстана волонтёры и спасатели ищут пропавшего мальчика. Предположительно, ребёнок мог упасть в реку, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пропаже ребёнка 2013 года рождения из села Старый Юраш поступило вечером 7 апреля. По предварительной информации, он упал с берега в воду реки Юрашки. Вдоль берега лёд, ближе к середине — открытая вода. Мальчика ищут на лодках, прощупывают дно и береговую линию баграми. Поиски осложняются наступлением тёмного времени суток, местность освещают фонарями.

Пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

Пропавшего в марте 13-летнего мальчика из Петербурга нашли мёртвым

На месте работают спасатели зонального поисково-спасательного отряда № 5, оперативная группа Елабужского пожарно-спасательного гарнизона, ребёнка ищут 50 волонтёров.

Ранее Лайф сообщал, что у берегов Сахалина нашли тело пропавшего неделю назад водолаза.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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