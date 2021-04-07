В Татарстане спасатели и волонтёры ищут пропавшего мальчика — видео

В Елабужском районе Татарстана волонтёры и спасатели ищут пропавшего мальчика. Предположительно, ребёнок мог упасть в реку, сообщает ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пропаже ребёнка 2013 года рождения из села Старый Юраш поступило вечером 7 апреля. По предварительной информации, он упал с берега в воду реки Юрашки. Вдоль берега лёд, ближе к середине — открытая вода. Мальчика ищут на лодках, прощупывают дно и береговую линию баграми. Поиски осложняются наступлением тёмного времени суток, местность освещают фонарями.