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Танк загорелся на территории воинской части в Дагестане – видео

Инцидент произошёл 7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке.

7 апреля 2021, 23:04

Танк загорелся на территории воинской части в Дагестане. Видео © Соцсети

На территории воинской части в Буйнакском районе Дагестана загорелся танк. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба Южного военного округа.

"7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе произошло возгорание танка. Пожарными расчётами возгорание машины было оперативно ликвидировано", — уточнили в пресс-службе.

Причины возгорания предстоит установить. Между тем жители города опубликовали в соцсетях видео с горящим танком.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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