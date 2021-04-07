Танк загорелся на территории воинской части в Дагестане – видео
Инцидент произошёл 7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке.
Танк загорелся на территории воинской части в Дагестане. Видео © Соцсети
На территории воинской части в Буйнакском районе Дагестана загорелся танк. В результате инцидента никто не пострадал, сообщила журналистам пресс-служба Южного военного округа.
"7 апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе произошло возгорание танка. Пожарными расчётами возгорание машины было оперативно ликвидировано", — уточнили в пресс-службе.
Причины возгорания предстоит установить. Между тем жители города опубликовали в соцсетях видео с горящим танком.
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