Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Советник Эрдогана отказался считать унижением нехватку стула для главы Еврокомиссии

Ясин Актай оказался не в курсе подробностей и причин инцидента, который возмутил общественность.

7 апреля 2021, 22:45
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Советник президента Турции Ясин Актай отказался считать унижением женщины инцидент, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула во время встречи с Реджепом Эрдоганом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

"Я не в курсе случившегося, но откуда вообще взялось унижение женщины? Совершенно невозможно, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган мог допустить подобный подход по отношению к женщине", сказал советник президента.

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь выразил сожаление о том, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре затмил важнейший для ЕС визит в Турцию. Он признал, что Турция пыталась сделать всё правильно.

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием против женщин

Турция решила выйти из Стамбульской конвенции по борьбе с насилием против женщин

Напомним, 6 апреля в Анкаре прошла встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В зале заседаний было всего два стула, один из которых занял Мишель, а глава ЕК была вынуждена сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий ранг. В инциденте усмотрели унижение женщины на фоне недавнего выхода Анкары из Стамбульской конвенции.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Главе Еврокомиссии не хватило кресла на встрече с Эрдоганом — видео

вчера в 23:13

Комендантский час и никаких застолий: в Турции вновь ужесточили ковидные ограничения

29 марта, 18:19

США заявили о готовности снять часть санкций с Ирана по ядерной сделке

сегодня в 23:43

Грызлов констатировал безрезультатность экстренного заседания контактной группы по Донбассу

сегодня в 23:40

Ещё слепые и беззубые: в Воронеже спасли пятерых крошечных бельчат после трагической гибели мамы — видео

сегодня в 23:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1