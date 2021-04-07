Советник Эрдогана отказался считать унижением нехватку стула для главы Еврокомиссии

Советник президента Турции Ясин Актай отказался считать унижением женщины инцидент, когда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула во время встречи с Реджепом Эрдоганом и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

"Я не в курсе случившегося, но откуда вообще взялось унижение женщины? Совершенно невозможно, чтобы Реджеп Тайип Эрдоган мог допустить подобный подход по отношению к женщине", — сказал советник президента.

Глава Евросовета Шарль Мишель в свою очередь выразил сожаление о том, что инцидент с расстановкой стульев на переговорах в Анкаре затмил важнейший для ЕС визит в Турцию. Он признал, что Турция пыталась сделать всё правильно.

Напомним, 6 апреля в Анкаре прошла встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В зале заседаний было всего два стула, один из которых занял Мишель, а глава ЕК была вынуждена сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий ранг. В инциденте усмотрели унижение женщины на фоне недавнего выхода Анкары из Стамбульской конвенции.

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