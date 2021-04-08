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На Камчатке парапланерист неудачно приземлился на деревья и сломал позвоночник

Это случилось из-за сильного порыва ветра, пострадавшего эвакуировали с 500-метровой высоты.

8 апреля 2021, 06:48
<p>Фото © <a href="https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4429294" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России по Камчатскому краю</a></p>

Фото © МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке спасатели эвакуировали парапланериста-экстремала, который 7 апреля застрял между деревьями на Мишенной сопке в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

"Из-за сильного порыва ветра у параплана, которым управлял мужчина, сложилось крыло, в результате чего спортсмен упал и застрял между деревьев", — рассказали в ведомстве.

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Спасатели прибыли на место, поднялись на сопку и эвакуировали спортсмена с помощью саней-волокуш, которые предназначены для транспортировки больных в горной местности. Экстремала спустили с высоты около 500 метров, после чего доставили в больницу с подозрением на компрессионный перелом позвоночника.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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