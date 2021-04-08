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"Швыряла на стул": В Приморье директор детсада подозревается в жестоком обращении с детьми

Мать девочки показала, какие ссадины и царапины остались на теле дочери после случившегося.

8 апреля 2021, 05:54

Фото © Pixabay

Полиция Приморского края начали проверку информации о жестоком обращении с ребёнком в частном детском саду города Артёма. Об этом говорится на сайте ведомства.

С заявлением о жестоком обращении с его дочерью 2019 года рождения обратился местный житель. Мать девочки в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала, что директор детсада "швыряла на стул, дёргала за руки, трясла как какую-то вещь" её ребёнка, так как та плакала и просилась на руки. Женщина также приложила фотографии ссадин и царапин, которые остались на теле дочери. Она добавила, что воспитатель не имеет к этому никакого отношения, потому что "её даже не было на работе".

Фото © Instagram / artem.news.plus

Фото © Instagram / artem.news.plus

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"По данному факту проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал заведения", — говорится в записи.

Проверку также организовала прокуратура региона, отмечает РИА "Новости". Проведение доследственной проверки находится на контроле у прокуратуры города Артёма.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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