"Швыряла на стул": В Приморье директор детсада подозревается в жестоком обращении с детьми

С заявлением о жестоком обращении с его дочерью 2019 года рождения обратился местный житель. Мать девочки в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала, что директор детсада "швыряла на стул, дёргала за руки, трясла как какую-то вещь" её ребёнка, так как та плакала и просилась на руки. Женщина также приложила фотографии ссадин и царапин, которые остались на теле дочери. Она добавила, что воспитатель не имеет к этому никакого отношения, потому что "её даже не было на работе".