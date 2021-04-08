"Швыряла на стул": В Приморье директор детсада подозревается в жестоком обращении с детьми
Мать девочки показала, какие ссадины и царапины остались на теле дочери после случившегося.
Фото © Pixabay
Полиция Приморского края начали проверку информации о жестоком обращении с ребёнком в частном детском саду города Артёма. Об этом говорится на сайте ведомства.
С заявлением о жестоком обращении с его дочерью 2019 года рождения обратился местный житель. Мать девочки в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала, что директор детсада "швыряла на стул, дёргала за руки, трясла как какую-то вещь" её ребёнка, так как та плакала и просилась на руки. Женщина также приложила фотографии ссадин и царапин, которые остались на теле дочери. Она добавила, что воспитатель не имеет к этому никакого отношения, потому что "её даже не было на работе".
Фото © Instagram / artem.news.plus
"По данному факту проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал заведения", — говорится в записи.
Проверку также организовала прокуратура региона, отмечает РИА "Новости". Проведение доследственной проверки находится на контроле у прокуратуры города Артёма.
Ранее Лайф рассказывал о шокирующей истории из Ростовской области, где мать и отчим издевались над истощённой дочерью. Девочку нашли связанной по рукам и ногам. Суд арестовал горе-родителей на два месяца.
Выбор редакции
Из мэрии Владивостока эвакуировали сотрудников из-за сообщения о "минировании"
Мэрию Владивостока обязали дать квартиру семье, которая прождала своей очереди 50 лет
Два человека погибли при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы
Педиатр заявил о риске рака у подростков от злоупотребления вредными привычками
Число признанных банкротами россиян выросло почти в два раза
Комментариев: 0