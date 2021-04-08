Число признанных банкротами россиян выросло почти в два раза

В России за I квартал 2021 года число признанных банкротами граждан достигло 40,57 тысячи, что на 81,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении "Федресурса".

"Количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в I квартале 2021 года, составило 40,569 тысячи, что на 81,5% больше, чем в I квартале 2020 года. В январе-марте 2020 года рост был 68% к такому же периоду 2019 года", — отмечается в сообщении.

Процедура персонального банкротства существует с 2015 года. По данным реестра, за это время о разорении объявило 322,8 тысячи россиян. При этом граждане, как правило, сами инициируют своё банкротство, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. В I квартале 2021 года сами должники инициировали 95,3% процедур (93% в I квартале 2020 года), кредиторы — 3,7% дел (5,6%), ФНС России — 1% (1,4%).

Наибольшее число судебных банкротств граждан за I квартал этого года зафиксировано в Москве — 2,224 тыс. (+53,3% в годовом выражении), в Московской области — 2,176 тыс. (+70,1%), Краснодарском крае — 2,109 тыс. (+79,3%), в Самарской области — 1,887 тыс. (+97,4%), в Санкт-Петербурге — 1,747 тыс. (+91,3%), Башкирии — 1,72 тыс. (+76,2%).

Что касается внесудебного банкротства граждан, то с момента запуска этой процедуры в сентябре 2020 года по март 2021 года начато 2,989 тыс. дел. Наибольшее число внесудебных банкротств стартовало в Омской области (177), Челябинской области (135), Краснодарском крае (111).

Число банкротств компаний в I квартале 2021 года снизилось на 8,1% по сравнению с I кварталом 2020 года — до 2,395 тыс.

Ранее Лайф писал о том, чем опасно досрочное погашение кредита и как можно сэкономить на выплатах.

Авторы