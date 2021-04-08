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Германия решила начать переговоры с Россией по покупке "Спутника V"

ФРГ намерена определить количество препарата, которое Москва сможет предоставить Берлину, и в какие сроки.

8 апреля 2021, 04:59
<p>Фото © EPA/GEORGI LICOVSKI</p>

Фото © EPA/GEORGI LICOVSKI

Германия готова начать переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V", но окончательное решение о приобретении препарата будет принято только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Еврокомиссия объявила министрам стран ЕС, что не планирует заключать с Москвой предварительный контракт о возможных будущих поставках "Спутника V", как это было с другими препаратами. В ответ глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил о намерении Берлина начать обсуждение покупки вакцины с РФ. В частности, ФРГ намерена определить количество препарата, которое Москва сможет предоставить Берлину, и в какие сроки.

Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"

Экс-глава Еврокомиссии выступил за закупку вакцины "Спутник V"

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что страна может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь решения европейского регулятора.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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