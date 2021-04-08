Германия решила начать переговоры с Россией по покупке "Спутника V"

Германия готова начать переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник V", но окончательное решение о приобретении препарата будет принято только в случае одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Еврокомиссия объявила министрам стран ЕС, что не планирует заключать с Москвой предварительный контракт о возможных будущих поставках "Спутника V", как это было с другими препаратами. В ответ глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан сообщил о намерении Берлина начать обсуждение покупки вакцины с РФ. В частности, ФРГ намерена определить количество препарата, которое Москва сможет предоставить Берлину, и в какие сроки.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что страна может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", не дожидаясь решения европейского регулятора.

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