В Испании решили применять вакцину AstraZeneca только для граждан старше 60 лет

В Испании решили применять вакцину компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет из-за опасности возникновения тромбоза у молодых людей. Об этом сообщает издание El Pais.

С соответствующей информацией министр здравоохранения Каролина Дариас в эту среду обратилась к автономным сообществам в Межтерриториальном совете. Она заверила, что в ближайшие несколько дней будет принято решение о том, что делать с теми гражданами в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, после того как правительство и общины согласятся приостановить вакцинацию англо-шведским препаратом.

Комиссия общественного здравоохранения, в которой представлены министерство и региональные руководители общественного здравоохранения, изучит, как поступать с людьми старше 65 лет, которым до сих пор делали прививки вакцинами Pfizer и Moderna.

По словам источников, присутствовавших на заседании Межтерриториального совета, подавляющее большинство автономий поддержали предложения министерства. Воздержались только Страна Басков и Сеута, а Мадридское сообщество было настроено против этого. Последнее объяснило, что оно не согласно с исключением лиц моложе 60 лет из вакцинации AstraZeneca, поскольку эта мера не основана на заключениях Европейского комитета по оценке рисков фармакологического надзора.

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