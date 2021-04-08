В Испании решили применять вакцину AstraZeneca только для граждан старше 60 лет
Большинство автономий поддержали решение Минздрава, воздержались две из них, а Мадридское сообщество высказалось против, поскольку нет заключения от Комитета по оценке рисков.
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В Испании решили применять вакцину компании AstraZeneca только для граждан старше 60 лет из-за опасности возникновения тромбоза у молодых людей. Об этом сообщает издание El Pais.
С соответствующей информацией министр здравоохранения Каролина Дариас в эту среду обратилась к автономным сообществам в Межтерриториальном совете. Она заверила, что в ближайшие несколько дней будет принято решение о том, что делать с теми гражданами в возрасте до 60 лет, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, после того как правительство и общины согласятся приостановить вакцинацию англо-шведским препаратом.
Комиссия общественного здравоохранения, в которой представлены министерство и региональные руководители общественного здравоохранения, изучит, как поступать с людьми старше 65 лет, которым до сих пор делали прививки вакцинами Pfizer и Moderna.
По словам источников, присутствовавших на заседании Межтерриториального совета, подавляющее большинство автономий поддержали предложения министерства. Воздержались только Страна Басков и Сеута, а Мадридское сообщество было настроено против этого. Последнее объяснило, что оно не согласно с исключением лиц моложе 60 лет из вакцинации AstraZeneca, поскольку эта мера не основана на заключениях Европейского комитета по оценке рисков фармакологического надзора.
Напомним, что ранее десятки стран ограничили использование вакцины из-за сообщений о тромбозе и тромбоцитопении. Они заявили о необходимости дополнительных исследований препарата на предмет возможных побочных эффектов. На фоне скандала компания приняла решение сменить название вакцины.
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