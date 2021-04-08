В Австрии 63 человека умерли после прививки от коронавируса

В Австрии число пациентов, умерших после прививки от коронавируса, увеличилось за кампанию по вакцинации с 55 до 63. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения.

"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 63 смертельных случаях, близких по времени к прививке от CoViD-19: 57 — BioNTech — Pfizer, три — Moderna, три — AstraZeneca", — говорится в документе.

В соответствии с докладом, работы над выявлением связи смертей с вакцинами ещё идут. Естественные осложнения со здоровьем без связи с вакциной могут происходить среди наиболее уязвимого пожилого населения.

Количество зарегистрированных сообщений о предположительных побочных эффектах после прививки от коронавируса в Австрии за весь период наблюдений с прошлой недели возросло с 17 280 до 18 063. Самая большая доля из них приходится на препарат компании AstraZeneca — всего 13 068 сообщений за всю кампанию по вакцинации. На втором месте следует препарат BioNTech — Pfizer — 4476 сообщений о различных реакциях. На третьем — препарат компании Moderna с 519 сообщениями.

Ранее Лайф писал о том, что Австрия готова зарегистрировать "Спутник V" в обход ЕС.

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