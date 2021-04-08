Страны Запада обсудили "военную активность" России у границ Украины
Участники встречи договорились предоставлять тренировки украинским военным.
Фото © Пресс-служба Минобороны Украины
США, Великобритания, Канада, Литва и Польша обсудили обострение конфликта в Донбассе и "усиление военной активности России" у рубежей Незалежной. Встречу проводил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщила пресс-служба Пентагона.
С американской стороны на переговорах участвовала и.о. замминистра обороны Аманда Дори. В ходе встречи стороны подтвердили "непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".
"[Они] обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряжённости, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года", — сообщили в Пентагоне.
Участники встречи также пообещали предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать "выстраивание потенциала" вооружённых сил Незалежной.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
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