Зеленский обсудил обострение конфликта в Донбассе с главой военного комитета НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем и обсудил с ним обострение конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба лидера Незалежной.

"Мы благодарны нашим партнёрам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнение на востоке Украины, именно в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", — заявил он главе военного комитета НАТО.

Зеленский отметил, что Украина добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня. По его словам, с начала действия перемирия до декабря 2020-го наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших, но потом началось осложнение. Лидер Незалежной заявил, что за это время Украина потеряла более 20 своих военнослужащих.

Ранее Лайф писал о том, почему Зеленский готов перемолоть Украину ради вступления в НАТО.

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