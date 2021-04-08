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Зеленский обсудил обострение конфликта в Донбассе с главой военного комитета НАТО

Лидер Незалежной выразил благодарность за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности страны.

8 апреля 2021, 00:02
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский провёл встречу с главой Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем и обсудил с ним обострение конфликта в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба лидера Незалежной.

"Мы благодарны нашим партнёрам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнение на востоке Украины, именно в Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", заявил он главе военного комитета НАТО.

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Зеленский отметил, что Украина добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня. По его словам, с начала действия перемирия до декабря 2020-го наблюдались только одиночные выстрелы и значительно уменьшилось количество погибших, но потом началось осложнение. Лидер Незалежной заявил, что за это время Украина потеряла более 20 своих военнослужащих.

Ранее Лайф писал о том, почему Зеленский готов перемолоть Украину ради вступления в НАТО.

Авторы
Юлия Коновалова

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