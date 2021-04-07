Ещё слепые и беззубые: в Воронеже спасли пятерых крошечных бельчат после трагической гибели мамы — видео

В Воронеже спасли пятерых крошечных бельчат после трагической гибели мамы-белки. Видео © LIFE

Центр реабилитации диких животных "Сердце леса" в Воронеже спас от неминуемой гибели пятерых крошечных бельчат. Об этом рассказала Лайфу руководитель организации Анита Придоткайте.

В группу центра в социальных сетях написала девушка с просьбой о помощи. На их загородном участке проживала белка с бельчатами. В ходе трагической случайности мама-белка погибла, она спустилась к бочке, чтобы попить воды, сорвалась и утонула. Бельчата жили в скворечнике и остались одни. Что с ними делать, дачница не знала. Сотрудники центра незамедлительно выехали на место и обнаружили пятерых малышей.

Они уже были истощены, поскольку долгое время находились без еды, около шести часов: сначала девушка нашла погибшую белку, потом добирались до места зоозащитники. Для крошечных зверьков это очень длительный срок, ведь они кушают каждые два часа.

Их сразу же покормили, потом привезли в центр, поместили под грелку. Бельчата легко перешли с натурального молока на молочную смесь, охотно едят и прибавляют в весе. Сейчас малышам около 20–23 дней. Они ещё слепые, у них не прорезались зубы. Их три девочки и два мальчика, изначально дети белки весили от 48 до 53 граммов и теперь прибавляют по 5 граммов в сутки.

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