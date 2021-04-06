Овчарку пытались утопить, привязав к шее камень, но она выжила и стала самой счастливой на свете
Собака — лучший друг человека. К сожалению, сказать обратного нельзя. Часто люди вредят псам, но питомцы всё равно продолжают верить в будущее. Мохнатая героиня этого материала чуть не погибла из-за своих хозяев, но судьба принесла ей и хорошие новости.
В январе 2020-го британка Джейн Харпер, прогуливающаяся вдоль реки Трент, наткнулась на барахтающуюся в ледяной воде собаку. Девушка заметила, что животное едва держится на поверхности, и бросилась его спасать. Оказалось, к ошейнику жестокие владельцы привязали огромный камень, надеясь, что питомец быстро утонет. Но Белла несколько часов из последних сил боролась за свою жизнь.
Когда Джейн спасла собаку, она сразу сообщила об инциденте полиции. Расследование нашло предыдущую владелицу Беллы. Ей оказалась 32-летняя Шарлин Лэтэм. В прошлом месяце женщину приговорили к году тюремного заключения за жестокое обращение со своей собакой, а также запретили ей заводить питомцев в течение трёх лет. Благо у мохнатой красотки уже нашлись новые хозяева: 79-летняя Мэгги Меллиш и 70-летний Чарли Дуглас из приморского городка Илфракомб.
Мы были в ужасе от того, что случилось с Беллой. И когда мы пришли к ней, мы поняли, какой у неё чудесный характер, идеально подходит для нас
Когда старики узнали, какой ужас произошёл с Беллой, они тут же позвонили в местный приют, где собака отходила после покушения на убийство, и убедительно попросили доверить питомца им. Теперь овчарка в хороших руках — пара уже не первый год держит у себя дома эту породу.
У нас в семье жили три овчарки за последние 30 лет, и мы их очень любили. Совсем недавно, два года назад, мы потеряли нашу Тию, а в этом году — ещё и собаку моей дочери Флейм. Нам их очень не хватает. Затем мы увидели историю Беллы в прессе несколько недель назад и узнали, что она ищет дом. Поэтому моя дочь Клэр Люшер посоветовала нам подать заявку на неё
Теперь Белла живёт как в сказке. Вместо хозяйки, которая была всё время на работе, не заботилась о ней и даже пыталась убить, у неё пара любящих родителей на пенсии, которые постоянно дома, пишет Daily Mail. Забота положительно повлияла на собаку — теперь её просто не узнать.
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