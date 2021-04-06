Овчарку пытались утопить, привязав к шее камень, но она выжила и стала самой счастливой на свете

В январе 2020-го британка Джейн Харпер, прогуливающаяся вдоль реки Трент, наткнулась на барахтающуюся в ледяной воде собаку. Девушка заметила, что животное едва держится на поверхности, и бросилась его спасать. Оказалось, к ошейнику жестокие владельцы привязали огромный камень, надеясь, что питомец быстро утонет. Но Белла несколько часов из последних сил боролась за свою жизнь.

Фото © Twitter / DailyMailUK

Когда Джейн спасла собаку, она сразу сообщила об инциденте полиции. Расследование нашло предыдущую владелицу Беллы. Ей оказалась 32-летняя Шарлин Лэтэм. В прошлом месяце женщину приговорили к году тюремного заключения за жестокое обращение со своей собакой, а также запретили ей заводить питомцев в течение трёх лет. Благо у мохнатой красотки уже нашлись новые хозяева: 79-летняя Мэгги Меллиш и 70-летний Чарли Дуглас из приморского городка Илфракомб.

Мы были в ужасе от того, что случилось с Беллой. И когда мы пришли к ней, мы поняли, какой у неё чудесный характер, идеально подходит для нас Мэгги Меллиш

Фото © Twitter / DailyMailUK

Когда старики узнали, какой ужас произошёл с Беллой, они тут же позвонили в местный приют, где собака отходила после покушения на убийство, и убедительно попросили доверить питомца им. Теперь овчарка в хороших руках — пара уже не первый год держит у себя дома эту породу.

У нас в семье жили три овчарки за последние 30 лет, и мы их очень любили. Совсем недавно, два года назад, мы потеряли нашу Тию, а в этом году — ещё и собаку моей дочери Флейм. Нам их очень не хватает. Затем мы увидели историю Беллы в прессе несколько недель назад и узнали, что она ищет дом. Поэтому моя дочь Клэр Люшер посоветовала нам подать заявку на неё Мэгги Меллиш

Теперь Белла живёт как в сказке. Вместо хозяйки, которая была всё время на работе, не заботилась о ней и даже пыталась убить, у неё пара любящих родителей на пенсии, которые постоянно дома, пишет Daily Mail. Забота положительно повлияла на собаку — теперь её просто не узнать.

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