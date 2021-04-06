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В Сети нашёлся хаски, который наизусть знает гимн России. Правда, живёт он почему-то в Штатах

Слово "сибирский" в названии породы начало иметь прямое значение.

6 апреля 2021, 06:42

Кадры из видео © TikTok / psychotyan

Хаски Хаику из США — настоящая TikTok-звезда. На хорошего мальчика подписано больше 80 тысяч человек. Среди них было мало пользователей из России... до недавнего времени. Хозяйка собакена сняла, как малыш воет без музыкального сопровождения. Для американца такое животное музицирование ничего не значит. Но стоит русскому человеку послушать несколько секунд, то он сразу уловит знакомый мотив.

Кадры из видео © TikTok / psychotyan

Так сложилось, что вой Хаику подозрительно похож на начало гимна Российской Федерации. Пользовательница psychotyan даже добавила аккомпанемент. Сомнений не остаётся — питомец поёт именно его. Забавно — в подписи под оригинальным роликом хозяйка отметила, что пёс уже готов к шоу "Америка ищет таланты", и поинтересовалась, оценят ли судьи. С такими способностями псу разве что на российский "Голос".

Кадры из видео © TikTok / psychotyan

Кадры из видео © TikTok / psychotyan

Ролик psychotyan за пару дней стал вирусным — его посмотрели больше 60 тысяч раз. Все в восторге. Одни от того, насколько пёс музыкальный, другие — от его репертуара.

Собака предала Америку и решила стать русской

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СРАЗУ ВИДНО — РУССКАЯ

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Собаку бросили умирать в заброшенной квартире, оставив без еды и воды, но судьба распорядилась иначе

Собаку бросили умирать в заброшенной квартире, оставив без еды и воды, но судьба распорядилась иначе

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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