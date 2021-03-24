Собаку бросили умирать в заброшенной квартире, оставив без еды и воды, но судьба распорядилась иначе
Жизнь мохнатой героини этого материала ещё совсем недавно висела на волоске — предыдущие хозяева оставили её умирать без еды и воды. Но у собаки была другая судьба.
Больше года назад в заброшенной квартире в Фениксе, США, местные нашли собаку на грани жизни и смерти. Без еды и воды она медленно умирала в одиночестве. Вес питбуля едва достигал 11 килограммов, хотя для здоровой самки этой породы норма начинается с 17 кг. Внешне щенок больше напоминал обтянутый кожей скелет. Животное срочно нужно было спасать. За это взялась владелица приюта Тара tarasfostersaz.
Когда собака попала в свой новый дом, ей дали новое имя. С тех пор хорошую девочку зовут Дейенерис — в честь героини серии книг "Песнь льда и огня" Дейенерис Таргариен. Под присмотром профессионалов питомец месяц за месяцем продолжал набирать необходимые килограммы. К осени 2020-го на красотке почти не осталось следов прошлой жизни. Она весила уже 26 кг, а играясь, могла утомить кого угодно. Тара поняла: нужно искать питомцу новых хозяев.
Несмотря на то что Дейенерис восстановилась, ей был нужен дом с особыми условиями — без других питомцев и маленьких детей. Идеальная кандидатка нашлась в соседнем штате. Жюстин уже давно хотела кого-нибудь приютить, и история Мисс Ди, как девушка сейчас называет собаку, мигом её покорила, пишет Bored Panda.
Наша история началась, когда видео о Дейенерис попалось мне в ленте Facebook. На тот момент я уже несколько месяцев искала собаку, но ни одна из них так и не пошла со мной на контакт. Но, увидев эту красотку, я поняла: вот она! Тут же подала заявку. Приёмная мама Тара связалась со мной по имейлу, после чего мы поговорили по телефону
Затем Тара обсудила моё заявление с владельцем службы спасения, и я разговаривала уже с ним. Они решили отдать Мисс Ди мне и даже привезли её из Аризоны в Колорадо! Они так преданы своему делу! Даже сказали, что, если я увижусь с собакой и не захочу её "удочерить", они просто поедут обратно в Аризону. Но я влюбилась в неё с первого взгляда
Дейенерис живёт у Жюстин с ноября прошлого года, и с первых же дней девушка ведёт аккаунт собаки в Instagram rescuedpittie. Сейчас на профиль подписано больше 3 тысяч её фанатов.
WOW-news
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