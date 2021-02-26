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Потерявшегося барана спасли от 35 кг шерсти, из-за которой он ничего не видел, блуждая годами в лесу

Этот баран мог бы стать героем программы "Снимите это немедленно". Его 35-килограммовый шерстяной "свитер" в буквальном смысле угрожал жизни.

26 февраля 2021, 11:29

Фото © Twitter / nypost

Животное обнаружили в лесу в 60 км от Мельбурна, Австралия. Встретив барашка, которому дали кличку Баарак, неизвестный мужчина сразу же сообщил о нём сотрудникам приюта-фермы "Миссия Эдгара". По данным Reuters, уже совсем скоро работники доставили этот огромный комок шерсти, который не стригли уже долгие годы, и принялись за его преображение.

Овец нужно стричь не реже одного раза в год. В противном случае шерсть будет расти и расти, как здесь

Кайл Беренд

Представитель приюта "Миссия Эдгара"

Фото © Twitter / nypost

Фото © Twitter / nypost

Работы было много: с Баарака состригли больше 35 килограммов шерсти. Причём, когда всё было позади, сотрудники заметили, что на баране есть метка. Видимо, когда-то он отбился от стада и ему несколько лет пришлось бродить по горам и лесам в одиночестве. Как результат — недостаточный вес и подорванное здоровье, а из-за шерсти вокруг глаз животное едва могло видеть хоть что-то. Но есть и плюсы: из-за постоянных прогулок копыта барашка были в шикарном состоянии.

Фото © Twitter / nypost

Фото © Twitter / nypost

Сейчас Баарак привыкает к жизни с новой "стрижкой" и заново учится жить в стаде вместе с другими спасёнными овцами приюта "Миссия Эдгара", пишет New York Post.

Сейчас мы только и делаем, что обсуждаем, какие эти животные на самом деле стойкие и храбрые. Кажется, полюбить их ещё больше невозможно, даже если попытаться

Кайл Беренд

Представитель приюта "Миссия Эдгара"

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Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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