Потерявшегося барана спасли от 35 кг шерсти, из-за которой он ничего не видел, блуждая годами в лесу

Животное обнаружили в лесу в 60 км от Мельбурна, Австралия. Встретив барашка, которому дали кличку Баарак, неизвестный мужчина сразу же сообщил о нём сотрудникам приюта-фермы "Миссия Эдгара". По данным Reuters , уже совсем скоро работники доставили этот огромный комок шерсти, который не стригли уже долгие годы, и принялись за его преображение.

Овец нужно стричь не реже одного раза в год. В противном случае шерсть будет расти и расти, как здесь

Работы было много: с Баарака состригли больше 35 килограммов шерсти. Причём, когда всё было позади, сотрудники заметили, что на баране есть метка. Видимо, когда-то он отбился от стада и ему несколько лет пришлось бродить по горам и лесам в одиночестве. Как результат — недостаточный вес и подорванное здоровье, а из-за шерсти вокруг глаз животное едва могло видеть хоть что-то. Но есть и плюсы: из-за постоянных прогулок копыта барашка были в шикарном состоянии.