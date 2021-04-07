В Раде обвинили Зеленского в желании узурпировать власть
По мнению парламентария, действия главы государства нарушают свободу слова и права украинцев.
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Основной целью политики президента Украины Владимира Зеленского является узурпация власти в стране, и он совершает последовательные шаги для её достижения. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.
По словам парламентария, запрет оппозиционных партий и телеканалов — это действия, направленные на захват власти и нарушение прав украинцев.
"Узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с РФ", — сказал Кузьмин в эфире канала "Первый независимый".
По мнению нардепа, власти пытаются уничтожить свободу слова и политических взглядов в Незалежной. Политик добавил, что его партия будет призывать украинский народ "переходить от оппозиционной деятельности к сопротивлению попыткам узурпировать власть" в стране.
Ранее военный аналитик объяснил, почему Зеленский больше не котируется на международной арене.
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