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В Раде обвинили Зеленского в желании узурпировать власть

По мнению парламентария, действия главы государства нарушают свободу слова и права украинцев.

7 апреля 2021, 01:48
<p>Фото © ТАСС/ Sergey Dolzhenko/EPA</p>

Фото © ТАСС/ Sergey Dolzhenko/EPA

Основной целью политики президента Украины Владимира Зеленского является узурпация власти в стране, и он совершает последовательные шаги для её достижения. Такое мнение выразил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин.

По словам парламентария, запрет оппозиционных партий и телеканалов — это действия, направленные на захват власти и нарушение прав украинцев.

"Узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с РФ", — сказал Кузьмин в эфире канала "Первый независимый".

"Мы в большой беде": В Раде заявили, что Украина оказалась на грани катастрофы из-за Зеленского

"Мы в большой беде": В Раде заявили, что Украина оказалась на грани катастрофы из-за Зеленского

По мнению нардепа, власти пытаются уничтожить свободу слова и политических взглядов в Незалежной. Политик добавил, что его партия будет призывать украинский народ "переходить от оппозиционной деятельности к сопротивлению попыткам узурпировать власть" в стране.

Ранее военный аналитик объяснил, почему Зеленский больше не котируется на международной арене.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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