Суд Канады отказал подозреваемому в геноциде в Ейске эсэсовцу в приостановке дела о депортации в РФ
Гельмут Оберлендер считает, что власти нарушили судебные процедуры, и видит в этом основание для удовлетворения своих требований.
Фото © Twitter/ GeorgeBakhos1
Канадский суд отказал в приостановке на неограниченное время дела о депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера в Россию. Об этом говорится в постановлении суда.
96-летний подозреваемый в геноциде в Ейске пособник нацистов требовал де-факто приостановить любые действия по делу. Судья Денис Гаскон сообщил, что Оберлендер также оспаривает решение властей о публичной огласке дела и полагает, что они нарушили судебные процедуры. Это, по мнению бывшего эсэсовца, является основанием для того, чтобы остановить рассмотрение на постоянной основе.
Суд пришёл к выводу, что эти жалобы могут быть рассмотрены в административном порядке. Если же результаты не устроят подсудимого, он может их обжаловать. Сколько будет длиться подобная процедура, неизвестно.
Напомним, в октябре 2019 года СКР возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" после рассекречивания ФСБ России документов о массовой казни нацистами сотен воспитанников детского дома в Ейске в октябре 1942 года. После этого российские следователи запросили у властей Канады материалы по уголовным делам в отношении переводчика из зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству. Канада решила депортировать экс-эсэсовца, однако процесс экстрадиции пока не ведётся.
Выбор редакции
Билборды с "трупами" привели в ужас целый город, жители которого просто всё не так поняли
Братья Магомедовы на суде не признали вину в хищении 11 миллиардов рублей
Цеховики-подпольщики и директора магазинов: как советские коммерсанты-нелегалы зарабатывали состояния
В Южно-Сахалинске 83 жилых дома остались без воды и тепла из-за аварии
Экономист перечислил признаки надёжного банка
Комментариев: 0