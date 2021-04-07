Суд Канады отказал подозреваемому в геноциде в Ейске эсэсовцу в приостановке дела о депортации в РФ

Канадский суд отказал в приостановке на неограниченное время дела о депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера в Россию. Об этом говорится в постановлении суда.

96-летний подозреваемый в геноциде в Ейске пособник нацистов требовал де-факто приостановить любые действия по делу. Судья Денис Гаскон сообщил, что Оберлендер также оспаривает решение властей о публичной огласке дела и полагает, что они нарушили судебные процедуры. Это, по мнению бывшего эсэсовца, является основанием для того, чтобы остановить рассмотрение на постоянной основе.

Суд пришёл к выводу, что эти жалобы могут быть рассмотрены в административном порядке. Если же результаты не устроят подсудимого, он может их обжаловать. Сколько будет длиться подобная процедура, неизвестно.

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