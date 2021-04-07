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Суд Канады отказал подозреваемому в геноциде в Ейске эсэсовцу в приостановке дела о депортации в РФ

Гельмут Оберлендер считает, что власти нарушили судебные процедуры, и видит в этом основание для удовлетворения своих требований.

7 апреля 2021, 01:25
<p>Фото © Twitter/ <a href="https://twitter.com/GeorgeBakhos1/status/1318166424876019712/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeorgeBakhos1</a></p>

Фото © Twitter/ GeorgeBakhos1

Канадский суд отказал в приостановке на неограниченное время дела о депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера в Россию. Об этом говорится в постановлении суда.

96-летний подозреваемый в геноциде в Ейске пособник нацистов требовал де-факто приостановить любые действия по делу. Судья Денис Гаскон сообщил, что Оберлендер также оспаривает решение властей о публичной огласке дела и полагает, что они нарушили судебные процедуры. Это, по мнению бывшего эсэсовца, является основанием для того, чтобы остановить рассмотрение на постоянной основе.

Подозреваемый по делу о геноциде в Ейске экс-эсэсовец попросил не депортировать его в РФ из Канады

Подозреваемый по делу о геноциде в Ейске экс-эсэсовец попросил не депортировать его в РФ из Канады

Суд пришёл к выводу, что эти жалобы могут быть рассмотрены в административном порядке. Если же результаты не устроят подсудимого, он может их обжаловать. Сколько будет длиться подобная процедура, неизвестно.

Напомним, в октябре 2019 года СКР возбудил уголовное дело по статье "Геноцид" после рассекречивания ФСБ России документов о массовой казни нацистами сотен воспитанников детского дома в Ейске в октябре 1942 года. После этого российские следователи запросили у властей Канады материалы по уголовным делам в отношении переводчика из зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству. Канада решила депортировать экс-эсэсовца, однако процесс экстрадиции пока не ведётся.

Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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