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Россиянам посоветовали заняться скупкой золота

В течение двух месяцев цена на драгметалл будет ниже среднегодовых значений, а затем он начнёт дорожать.

7 апреля 2021, 00:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость унции золота сейчас на 15% ниже пиковых значений прошлого лета, поэтому сейчас россиянам выгодно приобрести драгоценный металл в свой портфель. Об этом сообщил аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов в интервью агентству "Прайм".

По его словам, цена колеблется в районе 1680-1750 долларов за унцию, и это дешевле среднегодовых значений. В 2021 году ниже 1680 долларов показатель так и не опустился.

Емельянов не исключил, что в течение двух месяцев золото будет находиться на этих позициях, после чего последует рост. В пользу этого говорит усиление инфляции в США и сохранение низкой ставки ФРС до конца 2022 года.

Аналитик порекомендовал увеличить долю этого драгметалла в портфеле на ближайшие год или полтора. Для того, чтобы сэкономить на комиссиях, его оптимально приобретать в виде акций биржевых фондов. Непосредственно физическое золото будет стоить на 2-5% дороже рынка, но в этом случае не придётся разбираться в тонкостях биржевых инструментов. При этом монеты оказываются выгоднее, чем слитки.

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"Акции компаний можно считать серединой в плане соотношения рисков и доходности. По ним часто платят дивиденды, но при этом акции более волатильны, чем само золото, поскольку дополнительно реагируют на события, связанные с конкретной компанией. Это может играть и в плюс, и в минус", — сказал Емельянов.

Эксперт заключил, что предугадать лидеров в добыче золота на ближайшие пять лет – крайне сложная задача.

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Авторы
Дарья Хомякова
Дарья Хомякова

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