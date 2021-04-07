США заявили о готовности снять часть санкций с Ирана по ядерной сделке
Ранее в Вене состоялось совещание, на котором Вашингтон и Тегеран донесли свои позиции. По его итогам будут разработаны конкретные меры по восстановлению СВПД.
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США готовы снять с Ирана санкции, которые идут вразрез с Совместным всеобъемлющим планом действий по ядерной сделке. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.
"Когда речь заходит о санкциях, вопрос, о котором я уже говорил, остаётся открытым. Мы готовы предпринять необходимые шаги для возвращения к соблюдению СВПД, в том числе путём отмены санкций, которые идут вразрез с СВПД", — отметил он.
Прайс не уточнил, о каких именно санкциях идёт речь. Он добавил, что существует необходимость обоюдного возвращения к СВПД, однако этого недостаточно. Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что Вашингтон стремится к долгосрочной и расширенной сделке и долгосрочному сотрудничеству в регионе.
По его словам, администрация США сотрудничает с союзникамии и партнёрами в деле привлечения Ирана к ответственности за нарушение прав человека, поддержку терроризма и разработку баллистических ракет. Он также отметил необходимость нового соглашения с Тегераном с учётом всех этих проблем.
Прайс также назвал первое в 2021 году заседание Совместной комиссии по реализации СВПД конструктивным и выразил надежду, что Тегеран покинет эти переговоры с осознанием того, к чему готовы его партнёры.
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Как ранее сообщал Лайф, в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20%, который считается оружейным. Тогда экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана "плохим шагом".
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