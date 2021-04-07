Грызлов констатировал безрезультатность экстренного заседания контактной группы по Донбассу
По его словам, украинская сторона без какой-либо аргументации заблокировала конструктивные и конкретные предложения.
Борис Грызлов. Фото © Станислав Красильников/ТАСС
Созванное Киевом внеочередное заседание Трёхсторонней контактной группы по Донбассу закончилось безрезультатно. Об этом заявил полпред РФ в международной контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
По его словам, участники переговоров были полны надежды на выработку в ходе встречи конкретных шагов по урегулированию конфликта. Грызлов отметил, что конструктивные, конкретные предложения Донбасса по внедрению механизма верификации нарушений были заблокированы украинской стороной без какой-либо аргументации.
"Четырёхчасовое обсуждение закончилось безрезультатно. Вместо этого украинскими представителями были предприняты попытки вновь выхолостить и исказить указанные меры", — констатировал Грызлов.
Полпред РФ указал на то, что Киев спустя восемь месяцев сделал первый шаг к соблюдению режима прекращения огня в регионе. Он выразил надежду, что украинские военные будут исполнять приказы, опубликованные на сайте Минобороны Незалежной.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок.
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