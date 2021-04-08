Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В ЛНР мирный житель подорвался на мине

По данным ополченцев, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими ВС Украины.

8 апреля 2021, 01:02
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В районе села Жёлтое Славяносербского района мирный житель Луганской Народной Республики (ЛНР) получил тяжёлые ранения, подорвавшись на мине. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий агентству Луганскинформцентр.

"Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донец в районе села Жёлтое, подорвался на неустановленном взрывном устройстве", — рассказал Осадчий.

Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ с беспилотника

Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ с беспилотника

Представитель милиции уточнил: по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 80-й бригады Вооружённых сил Украины. Пострадавший мужчина доставлен в Луганский республиканский центр экстренной помощи с тяжёлыми осколочными ранениями.

Ранее Лайф писал о том, что в Донбассе подорвался украинский военный.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве, сброшенном ВСУ с беспилотника

4 апреля, 13:32

Зеленский обсудил обострение конфликта в Донбассе с главой военного комитета НАТО

сегодня в 00:02

Летели от пациента: в Эквадоре шесть человек погибли при крушении самолёта с врачами — видео

сегодня в 01:22

Без побоев и хулиганства: Кокорин и Мамаев снова подали жалобы на приговор

сегодня в 00:48

Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по окрестностям Дамаска

сегодня в 00:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1