В ЛНР мирный житель подорвался на мине

В районе села Жёлтое Славяносербского района мирный житель Луганской Народной Республики (ЛНР) получил тяжёлые ранения, подорвавшись на мине. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий агентству Луганскинформцентр.

"Несмотря на все предупреждения о минной опасности, мужчина 1964 года рождения с целью сократить путь, перемещаясь по лесополосе вдоль берега реки Северский Донец в районе села Жёлтое, подорвался на неустановленном взрывном устройстве", — рассказал Осадчий.

Представитель милиции уточнил: по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 80-й бригады Вооружённых сил Украины. Пострадавший мужчина доставлен в Луганский республиканский центр экстренной помощи с тяжёлыми осколочными ранениями.

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